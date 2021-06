UE.- Borrell insta a los países mediterráneos a "comprometerse" sobre Israel y Palestina

19-06-2021 El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en el XVIII Foro de Diálogo España-Italia POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA INTERNACIONAL DAVID OLLER - EUROPA PRESS



"La OTAN es insustituible para asegurar nuestra seguridad territorial"



BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)



El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, ha instado a los países del Mediterráneo a "comprometerse" con un proceso de negociación con Israel y Palestina para evitar otro episodio de violencia.



Lo ha dicho este sábado al intervenir telemáticamente en el XVIII Foro de Diálogo España-Italia 'Europa en el mundo', celebrada en la sede de Foment del Treball, en Barcelona.



Josep Borrell ha lamentado que, mientras Europa ha encontrado "la forma de apoyar a su sur", a nivel mediterráneo esto no se ha conseguido.



ITALIA, ESPAÑA Y LA UPM



Ha concretado que Italia y España deben y pueden tomar un papel de liderazgo que impulse los objetivos de la Unión por el Mediterráneo (UpM, creada en 2008), donde están representadas las partes del conflicto "que el mundo ha dejado de lado durante demasiado tiempo".



"Si no nos lo tomamos en serio, tendremos crisis recurrentes como la de este año, con graves consecuencias humanitarias y una permanente inestabilidad política", ha dicho Borrell.



Para él, el ya exprimer ministro israelí Benjamin Netanyahu intentó crear seguridad a través su poder militar, pero "la seguridad no es la paz, y sin paz nunca habrá seguridad completa".



SEGURIDAD Y "AUTONOMÍA ESTRATÉGICA"



Borrell ha defendido el papel de la OTAN: "Es insustituible para asegurar nuestra seguridad territorial, que se percibe de forma distinta, pero eso no debería impedirnos que Europa pudiera desarrollar autonomía estratégica".



Ha constatado una "tensión" en el vecindario, desde el Atlántico hasta el Báltico, que impide ver más allá del radio de 3.000 kilómetros, y que el mundo es mucho más grande y hay zonas más dinámicas, por lo que ha instado a mirar al Sureste Asiático, al que se le dedica poco interés, lamenta.