Seiya cree que el Clausura marcará la renovación de Isurus en la LLA

Ciudad de México, 19 jun (EFE).- Ali "Seiya" Bracamontes, el jugador con más títulos de League of Legends en América Latina, aseguró que el torneo Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica (LLA) marcará la renovación de Isurus, el único bicampeón del certamen.

"Los hinchas de Isurus deben saber que el Clausura marcará el regreso de Isurus a contender por el título porque tenemos un equipo completamente renovado y el mal sabor de boca que nos dejó el torneo pasado nos da un empuje extra", explicó este sábado a Efe.

Isurus, equipo fundado en Argentina, ganó en 2019 los primeros dos torneos de la LLA, pero desde ese momento no ha podido volver a ser campeón.

En 2020 quedó subcampeón en el Apertura y cayó eliminado en las semifinales del Clausura, mientras que en el primer torneo del 2021 terminó como el segundo peor conjunto de la fase regular con una marca de tres victorias y 11 derrotas, su peor registro en la LLA.

Para el Clausura 2021, la directiva de Isurus decidió renovar a la plantilla y contrató a sus primeros dos jugadores surcoreanos, Son "Jelly" Ho-gyeong, quien jugará de soporte, y Lee "Archer" Keun-hee, el nuevo tirador.

Isurus conservó a Seiya, el carrilero central, al argentino Tomás "Zero" Colangelo, en el carril superior, y decidió que el chileno Fabián "Warangelus" Llanos cambiara de posición de tirador a jungla.

"Subimos de nivel en la jungla con la llegada de Warangelus y ahora tenemos un carril inferior sólido por los extranjeros. Warangelus se ha adaptado muy bien a su nuevo rol y se ve muy motivado", añadió Seiya.

El carrilero central mexicano, con más de 10 títulos conquistados en su carrera, aseguró que no ve al Clausura como el torneo en el que se retirará ya que antes de colgar el ratón pretende acudir a otro Mundial para clasificar por primera vez a un equipo a la fase de grupos.

"Me motiva seguir probándome en la competición y por supuesto participar en competiciones internacionales. El objetivo que me falta es llegar a una fase de grupos en un Mundial, al menos. Este Clausura mi objetivo es ser el mejor carrilero central de la LLA", finalizó.

Isurus debutará este sábado en el Clausura al enfrentarse al equipo chileno Kaos Latin Gamers.