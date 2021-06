R.Unido.- El expresidente conservador del Parlamento británico se pasa a las filas laboristas huyendo de la "xenofobia"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Parlamento británico por el Partido Conservador John Bercow ha anunciado su afiliación al Partido Laborista, ahora en la oposición, huyendo de una foramción que considera "reaccionaria, populista, nacionalista e incluso a veces xenófoba". Bercow dejó la Presidencia de la Cámara de los Comunes en 2019 tras diez años en el cargo.



Bercow explica los motivos de su nueva afiliación en una explosiva entrevista con el periódico dominical 'The Observer' y asegura que comparte los valores laboristas y al partido que lidera Keir Starmer como única alternativa para echar al primer ministro Boris Johnson.



"Me motiva el apoyo a la igualdad, la justicia social y el internacionalismo. Ese es el sello laborista", ha explicado. "La conclusión a la que he llegado es que hay que reemplazar a este gobierno. La realidad es que el Partido Laborista es el único medio que puede lograr ese fin. No hay ninguna otra opción creíble", ha argumentado.



En particular ha criticado la "vergonzosa" decisión de recortar la ayuda internacional y ha acusado a Johnson de no tener interés alguno en aquellos que son menos privilegiados que él mismo. "Es un éxito en campaña, pero un gobernante mezquino", ha remachado.