Rodgers o Love, disyuntiva de los Packers para elegir a su mariscal de campo

Entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Green Bay (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Los Packers de Green Bay informaron que ya tienen un plan sobre la posición de mariscal de campo del equipo para cuando regresen al campo de entrenamiento el próximo mes.

Pero el equipo no adelantó si se enfocaran en Aaron Rodgers o Jordan Love.

"Tendremos un plan", dijo el entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, en su última conferencia de prensa programada antes del campo de entrenamiento.

Agregó que "Lo hemos establecido bastante bien. Sólo vamos a ajustar algunas cosas durante las próximas semanas en términos de la logística de nuestro programa".

LaFleur indicó que "Tenemos lo que creemos que es un plan bastante bueno en términos de cómo preparar a nuestros muchachos para jugar".

"Obviamente es un poco diferente este año en términos de la cantidad de partidos de pretemporada, diferente al año pasado, por lo que nos estamos inclinando hacia la temporada del 2019. Estamos seguros de lo que tendremos con los muchachos. Esperamos tenerlos de regreso el 27 de julio", dijo.

Los Packers no saben si Rodgers terminará su resistencia y regresará al equipo después de una temporada baja en la que se ha mantenido alejado de todas las actividades del equipo.

Rodgers no ha negado ninguno de los informes, pero en abril informó que dentro del equipo está tan privado de sus derechos que no quiere volver a jugar para los Packers. Sus únicos comentarios públicos indicaron que su problema es con la gerencia.

Mientras, LaFleur dedicó la temporada baja a Love, quien tomó la mayoría de las instantáneas y la semana pasada en el minicampamento.

"Es el mismo mensaje que ha estado todo el tiempo: estás a sólo una jugada de distancia, así que siempre tienes que prepararte como si fueras el titular", dijo LaFleur cuando se le preguntó cuál era su mensaje para Love al final del programa de temporada baja.

Agregó que "Y ser muy intencional con el trabajo que realizas, salir con un propósito. Ser consciente y estar en el momento. Cada repetición para él es muy importante, ya sea en el aire, por su cuenta o con nosotros en situaciones de 11 contra 11 y está recibiendo ese entrenamiento constante. Y creo que ha hecho un gran trabajo al abarcar toda la situación, adoptando el aprendizaje de cada repetición. Ha hecho un buen trabajo".