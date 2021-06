Prefecto de la Congregación para los Obispos aboga por implicar más a mujeres y familias en la formación de sacerdotes

ROMA, 19 (EUROPA PRESS)



El prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el cardenal Marc Ouellet, ha abogado por implicar más a las mujeres y a las familias en la formación de los futuros sacerdotes.



Ouellet considera que las mujeres deben formar parte del entorno de los seminaristas "tanto a nivel intelectual, en particular a través de la enseñanza, como a nivel de la formación humana, sobre todo a fin de poder valorar el equilibrio afectivo de los futuros sacerdotes".



Por eso, ha señalado, en una entrevista concedida a Europa Press, que idear un mecanismo para lograr una mayor implicación y responsabilidad de las familias y las mujeres en la formación de los futuros sacerdotes de la Iglesia católica será uno de los aspectos fundamentales que abordará el Vaticano en el simposio internacional bajo el lema 'Por una teología fundamental del sacerdocio'.



La cita, que se celebrará del 17 al 19 de febrero de 2022, servirá para analizar con profundidad la situación actual del sacerdocio. Según ha explicado, este congreso surge de la necesidad de "prolongar el esfuerzo" que está realizando la Iglesia desde hace varios años en aplicar su doctrina social de una manera que explicite la dimensión de su fe y su mediación sacramental. Para el prefecto, en el fondo de la crisis de la Iglesia "subyace en realidad una crisis de fe".



"Si queremos reavivar la dinámica espiritual de la Iglesia, debemos replantear en nuevos términos la relación entre el sacerdocio de los bautizados y el sacerdocio de los ministros ordenados", explica.



El Papa ha alertado en diversas ocasiones a los sacerdotes del peligro de clericalismo que incluso da lugar a comportamientos de abuso de poder, de conciencia y sexual. Para Ouellet, se trata de "una desviación que utiliza la función sacerdotal para fines que no le son propios" como sacar "ventajas materiales y afectivas, lógica de poder, etc". Así, pide que los sacerdotes garanticen "una actitud de servicio con respecto al significado de esta función, lo que supone una espiritualidad y una disciplina siempre vigilante".



Sobre la cuestión específica de la formación de los sacerdotes, ha señalado que "debe estar en sintonía con el pueblo de Dios y llevarse a cabo con la colaboración de las familias", especialmente de aquellas que puedan contribuir a "desarrollar la actitud de servicio del candidato y su capacidad de paternidad espiritual, esencial para su ministerio".



Finalmente, señala que el hecho de que el Papa Francisco insista en "el pueblo de Dios en camino" es un "paso adelante para involucrar a toda la comunidad en el acompañamiento y discernimiento de los candidatos al sacerdocio".