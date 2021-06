Piden trasladar a militar venezolano preso a hospital por malestar de salud

La dirigente opositora Delsa Solorzano. EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Caracas, 18 jun (EFE).- La opositora venezolana Delsa Solórzano pidió este viernes el traslado del militar Luis de la Sotta, considerado preso político por varias organizaciones, a un hospital privado para que sea atendido debido a que se encuentra con "fuertes mareos".

A través de su cuenta en Twitter, Solórzano denunció que De la Sotta fue trasladado ayer al Hospital militar Vicente Salias en Caracas por "presentar fuertes mareos", pero, según dijo, en el centro no había especialistas.

"Le tomaron fotos y lo regresaron al Confinamiento en Fuerte Tiuna SIN TRATAMIENTO", agregó.

Por ello, pidió a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que exija "su traslado a emergencias en clínica privada".

Hace dos meses, la hermana del militar, Molly de la Sotta, denunció que su pariente no estaba recibiendo atención médica, pese a que, según dijo en ese momento, "tiene su función renal comprometida" y orinaba sangre.

De la Sotta, militar de la Armada, fue detenido y acusado dentro de un supuesto caso de conspiración en 2017.

En julio de 2019, el Parlamento, entonces de mayoría opositora, denunció la "desaparición forzosa" de cuatro personas consideradas "presos políticos", uno de los cuales era el militar, que también tiene nacionalidad peruana.

La madre del militar, Sara de la Sotta, ha manifestado en otras ocasiones su preocupación por los tratos que, asegura, recibe su hijo.

"Las esposas se las apretaron tanto que le sacaron llagas, le daban con palos, lo tuvieron en un cuarto oscuro 33 días donde le tiraban la comida al suelo y hacía sus necesidades ahí y no se la retiraban", describió Sara en 2019 cuando recordaba la detención de su hijo.