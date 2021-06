Piden autocuidado para evitar que la tercera ola de covid se agrave en Panamá

Con la llegada de las vacunas, se ha registrado un "descenso significativo" en la mortalidad de adultos mayores entre las edades de 60 y 80 años, grupos que ya han sido inmunizados, y no se ha reportado "ninguna muerte" por efecto de la aplicación de los preparados, según el Minsa. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 18 jun (EFE).- El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, dijo este viernes que el 90 % de los nuevos casos de la covid-19 se dan en reuniones familiares y de amigos, y afirmó que es responsabilidad de todos evitar el contagio para que la tercera ola en que está sumido el país no se agrave.

Sucre indicó que si la población sigue con actividades sociales y se olvidan de las normas de seguridad, "seguro nos vamos a contagiar y contagiaremos a otras personas", y en ese contexto alertó que ya en el país "estamos en la tercera ola" pandémica.

Sin embargo, Sucre indicó que de momento no se tiene contemplado "apretar" ni establecer restricciones de la movilidad, toda vez que este domingo se celebrará el Día del Padre, aunque dijo que todo esto dependerá de la "madurez y la responsabilidad ciudadana".

En esta semana, Panamá registró un día con más de 1.000 nuevos casos de la covid-19, cifra que no se producía desde hacía meses, en medio de las alertas sobre la llegada de una tercera ola pandémica.

Además, la positividad por casos de covid ha superado el 7,7 %, por encima del 5 % o menos registrado semanas atrás y que denotaba un control de la pandemia.

Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes, ya sufrió dos olas pandémicas, por lo que las autoridades han reimplantado restricciones a la movilidad, especialmente en las noches y los domingos, en buena parte del territorio nacional.

El país centroamericano avanza con su proceso de vacunación, y a la fecha se han aplicado 1.396.100 dosis contra la covid-19, tanto de la casa farmacéutica Pfizer, su principal proveedor, como de AstraZeneca, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Con la llegada de las vacunas, se ha registrado un "descenso significativo" en la mortalidad de adultos mayores entre las edades de 60 y 80 años, grupos que ya han sido inmunizados, y no se ha reportado "ninguna muerte" por efecto de la aplicación de los preparados, según el Minsa.

Panamá agregó este viernes 976 nuevos casos de la covid-19 y 7 fallecimientos por la enfermedad, uno de ellos de una fecha anterior no precisada, para llegar a 392.166 contagios confirmados y 6.465 defunciones en más de un año de pandemia.

Hay 468 hospitalizados por el coronavirus en planta y 76 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 9.257 permanecen aislados en sus casas y 413 en hoteles, para totalizar 10.214 casos activos (contagiantes).

Se practicaron en esta jornada 13.320 pruebas para detectar casos de covid, que arrojaron una positividad de 7,3 %. Panamá ha aplicado hasta el momento 2.856.942 test diagnósticos.