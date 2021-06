Perú supera las seis millones de dosis aplicadas contra la covid-19

En total, cerca de 3,75 millones de ciudadanos han recibido la primera dosis y poco más de 2,75 millones completaron el proceso de inmunización. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 19 jun (EFE).- Perú, uno de los epicentros mundiales de la pandemia del coronavirus, superó esta semana las 6 millones de dosis aplicadas contra la covid-19, mientras experimenta un deceso en el número de contagios y muertes causadas por la enfermedad, según reporta el último balance del Ministerio de la Salud (Minsa).

Hasta la fecha, el Gobierno peruano tiene contratadas 62,7 millones de dosis, de las que ya se han aplicado más de 6,1 millones, con un ritmo creciente que la semana pasada alcanzó un nuevo récord diario de 167.000 personas inoculadas.

En total, cerca de 3,75 millones de ciudadanos han recibido la primera dosis y poco más de 2,75 millones completaron el proceso de inmunización.

A partir de este sábado, el plan de vacunación nacional incluye a enfermos de cáncer y pacientes con VIH, en paralelo a las mujeres embarazadas y mayores de 60 años.

"Estamos acercándonos a la meta que nos hemos planteado. Hasta julio debemos haber vacunado a los adultos mayores y a personas con comorbilidades", aseguró en un comunicado el titular de la cartera de Salud, el ministro Óscar Ugarte.

CUARENTENA EL DOMINGO

Después de haber sufrido en abril pasado el peor pico de toda la pandemia en cuanto a contagios y muertes diarias, el país suramericano experimenta ahora un descenso de la larga e intensa segunda ola, que se extendió por más de cinco meses.

A fin de evitar revertir esta tendencia y frenar el avance el virus, el Gobierno peruano decretó inmovilización social obligatoria para este domingo, fecha en que se celebra el Día del Padre.

La medida regirá en todo el territorio nacional y, tal como se hizo en el Día de la Madre, quedará restringido el desplazamiento de personas en vehículos particulares y apenas atenderán con aforo limitado las farmacias y las tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad.

MARCHAS POR TENSIÓN POLÍTICA

Pero, para la tarde de este sábado, en medio del crispado contexto postelectoral que vive el Perú tras los polarizados comicios presidenciales del pasado 6 de junio, partidarios del izquierdista Pedro Castillo y de la derechista Keiko Fujimori convocaron concentraciones en el centro de Lima.

Ambos grupos han sido llamados a salir a las calles para defender o combatir las maniobras legales de la líder fujimorista para revertir los resultados del balotaje en el que resultó perdedora ante su rival.

La víspera, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, criticó la convocatoria de estas marchas e instó a la población a no generar aglomeraciones, pues el país aún enfrenta la pandemia y estos eventos podrían generar una nueva ola de contagios.

"Es importante recordar que estamos en estado de emergencia. En realidad no hay garantía de ningún tipo de manifestación ni reunión pública. No debería convocarse a ninguna marcha, estamos en pandemia", aseveró la jefa del gabinete ministerial.

De acuerdo con el último balance oficial, Perú supera los dos millones de casos sintomáticos confirmados de coronavirus, de los que cerca de 190.000 han fallecido, unas cifras que sitúan al país en uno de los epicentros de la pandemia en el mundo.