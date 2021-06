Omar Montes, fiel a la ironía que caracteriza su estilo de vida: "Kiko Rivera grabará una película porno"

19-06-2021 Omar Montes tira de ironía para desvelar el nuevo proyecto profesional de su amigo Kiko Rivera SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 19 (CHANCE)



Singular donde los haya, Omar Montes, ha hecho de la ironía su estilo de vida. El cantante de Pan Bendito, tirando de ella, no ha dudado en desvelarno el inminente proyecto profesional de su amigo, Kiko Rivera, quien según el exnovio de su hermana, retomará su faceta de actor haciendo una incursión en el mundo porno.



"Ahora mismo acabamos de hablar y me ha dicho que estaba muy bien con su nuevo proyecto y me ha contado que dentro de poco va a hacer una película de porno", aseguraba Omar Montes en el festival Los 40 Primavera Pop 2021, el primero del año y que ha dado el pistoletazo de salida a normalidad musical post pandémica.



Bromas aparte, el cantante de trap, también ha querido deshacerse en elogios con Jesulín de Ubrique. Omar ha coincidido con el diestro de 'Ambiciones' y con su mujer, María José Campanario, en las grabaciones del programa 'El desafío' y solo tiene buenas palabras para él: "Jesulin y yo somos ahora como familia, estamos todos los días juntos y es maravilloso como su mujer. Son todos seres de luz".



Omar se prepara para para lo que será un verano marcado por compromisos profesionales, pero en el que los días de asueto también tendrán su espacio "Quiero ir a Polonia porque me caen muy bien los polacos", nos confirmó. Pero antes tiene la intención de hacer una parada en Escocia por su cumpleaños, que será el próximo 22 de junio: "Seguramente me vaya a Escocia, por el tema de las faldas para ir fresquito porque hace mucho calor".