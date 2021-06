"Nos ha faltado un poco de suerte", asegura Jordi Alba

El capitán de la selección española Jordi Alba se mostró decepcionado este sábado tras empatar 1-1 con Polonia en la Eurocopa, afirmando que "nos ha faltado un poco de suerte".

"Estamos jodidos, el equipo lo ha intentado hasta el final", dijo Alba a la televisión Telecinco, tras el encuentro.

"Nos hemos encontrado con un rival difícil, pero hemos tenido también nuestras ocasiones para ganar el partido y nos ha faltado un poco de suerte", añadió el capitán de la Roja.

España volvió a tener muchas ocasiones, que no logró transformar.

"Nos está faltando ganar los partidos, creo que el equipo está bien, estamos trabajando bien, hay que seguir creyendo en lo que hacemos, este es el mensaje", dijo.

"Hay que seguir creyendo y ojalá que podamos ganar el tercer partido y vamos adentro (a octavos)", aseguró Jordi Alba.

La Roja se jugará una final ante Eslovaquia el miércoles para pasar a octavos, pero "estamos acostumbrados a esta presión", dijo el lateral de la selección.

"Tenemos que hacer las cosas que hacemos día tras día y seguro que al final va a llegar la victoria", consideró Jordi Alba.

"Nosotros vamos a darlo todo como siempre, podemos tener mejor o peor suerte, pero nosotros estamos siempre con ganas y vamos a darlo todo", afirmó, por su parte, el delantero Álvaro Morata, que también se mostró decepcionado por el resultado.

"Otro partido que se nos escapa la vitoria y nos queda una final para estar en octavos, no sé que más decir, se nos escapa el partido, hemos tenido ocasiones para ganarlo y el fútbol es así", dijo Morata.

"Tenemos confianza como siempre, si no, estaríamos jodidos si no tuviéramos confianza, sabemos que podemos hacerlo bien y ganar", aseguró Morata, que marcó tras recibir las críticas por la falta de gol.

"Da igual, hemos empatado, me da igual marcar o no marcar, yo lo que quiero es ganar y no hemos ganado hoy", dijo.

"Esto sigue, tenemos que ir para adelante, la vida es así, cuando hay momentos difíciles hay que apretar y salir para adelante", concluyó Morata.

