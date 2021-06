Nacional empata pero escala a la cima del Apertura

En un juego trabado, el argentino Gonzalo Bergessio nuevamente dejó su sello de goleador y abrió el marcador para el Nacional pero, 20 minutos de finalizar el encuentro, Facundo Rodríguez convirtió la igualdad definitiva. EFE/Raul Martínez/Archivo

Montevideo, 19 jun (EFE).- El Nacional no pudo con el Boston River, uno de los colistas del campeonato, y empató 1-1 aunque ese punto le sirvió para escalar a lo más alto del Torneo Apertura del fútbol uruguayo que, ahora, tiene a los tricolores junto al River Plate y al Plaza Colonia en la cima tras la sexta fecha.

En un juego trabado, el argentino Gonzalo Bergessio nuevamente dejó su sello de goleador y abrió el marcador para el Nacional pero, 20 minutos de finalizar el encuentro, Facundo Rodríguez convirtió la igualdad definitiva.

Los dirigidos por Alejandro Cappuccio venían de dos victorias consecutivas y buscaban una tercera para quedar en solitario en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, se encontraron ante un equipo que no dio por perdido el encuentro y, ante la necesidad de sumar puntos por el fantasma del descenso, consiguió el empate.

El otro juego destacado de este sábado fue el del River Plate que derrotó al Sud América por 1-2 y es otro de los líderes. El conjunto local no logra revertir el mal momento ya que en la fecha pasada sufrió una dura derrota 5-0 ante el Liverpool -en el retiro del fútbol de Sebastián 'Loco' Abreu-.

En tanto, el Plaza Colonia sorprendió el viernes al vencer al Liverpool por 2-1 y ser uno de los que encabezan el torneo.

El conjunto patablanca sumó su segunda victoria consecutiva y se perfila como uno de los que dará que hablar en la competición que ya está por llegar a la mitad del campeonato.

El Montevideo City Torque, equipo que pertenece al Grupo City, ha recuperado el nivel luego de perder en las dos primeras jornadas y, en esta oportunidad, consiguió su cuarta victoria consecutiva al vencer al Rentistas por 0-2.

Otro de los juegos entretenidos de la fecha fue el del Wanderers ante el ascendido Villa Española, que cerró la jornada del sábado y culminó con goleada 3-0. El conjunto proveniente de la segunda división todavía no conoce la victoria en el Apertura.

La sexta jornada se cerrará el domingo, cuando el Peñarol reciba al Deportivo Maldonado en un encuentro clave para los carboneros ya que necesitan una victoria para no perder pisada en la clasificación.