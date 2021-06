Mauritania.- La Policía mauritana dispersa con gases una protesta islamista contra la inseguridad en la capital

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Policía mauritana ha dispersado con gases lacrimógenos una concentración de miles de simpatizantes islamistas en la capital del país, Nuakchot, que exigían un endurecimiento de los castigos ante el repunte de la violencia criminal registrado durante los últimos meses en la ciudad.



Los islamistas se concentraron a la salida de las oraciones vespertinas y marcharon por las calles de la ciudad para exigir la aplicación de la doctrina más dura de la Sharia o ley islámica contra los responsables de los asesinatos, violaciones y robos que están asolando varias regiones.



Ante su avance al centro de la ciudad, la Policía antidisturbios decidió intervenir para dispersar a los concentrados con gases lacrimógenos, según informa Radio France Internationale.



Algunos de los concentrados comparecieron ante la emisora para denunciar una situación "catastrófica" en la capital. "Desde hace algún tiempo, observamos que la seguridad no existe, que la población está en total confusión. Todo el mundo está amenazado. Ni siquiera puedes salir después del anochecer. No estamos acostumbrados a eso", lamenta Abderramán, uno de los asistentes.



La semana pasada, y en respuesta a las críticas, el Gobierno mauritano anunció un fortalecimiento de las medidas para luchar contra la inseguridad en los tres sectores principales de la capital.



Minetu, una madre procedente del barrio de Toujounine, denuncia también una situación crítica. "Hace menos de 48 horas, una niña fue violada en presencia de su madre. Esto me lleva a dirigirme directamente al Presidente de la República (Mohamed Ould Ghazuani) y su gobierno: actúen inhabilitando a los ladrones y asesinos de acuerdo con la Sharia, nuestra ley islámica".