Luis Suárez: "Tenemos que quedarnos con el segundo tiempo y corregir errores"

Luis Suárez de Uruguay hoy, durante un partido por el grupo A de la Copa América en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil). EFE/Joedson Alves

Brasilia, 18 jun (EFE).- Luis Suárez, referente de la Selección Uruguaya, lamentó la derrota ante Argentina (0-1) en el debut de la Copa América pero señaló que en el segundo tiempo hubo una mejoría del equipo aunque resaltó que hay que "corregir errores".

"Me quedé con la amargura de que tuvimos ocasiones y no pudimos concertarlas. Estos partidos son cada tres días y tenemos plantel para hacer recambio y aprovechar el próximo partido", señaló el actual delantero del Atlético de Madrid.

"Nos tenemos que quedar con el buen segundo tiempo y corregir los errores que se cometen. En el entretiempo hablamos que no estábamos siendo eficaces a la hora de crear situaciones", agregó el referente de la Celeste.

"No es una excusa el tema físico. La mayoría son jóvenes y tienen mucho para dar, las condiciones le sobran", completó el experimentado jugador que en la previa del certamen señaló que esta iba a ser su última Copa América.

Por su parte, el capitán Diego Godín se refirió a la jugada del gol argentino y sostuvo: "En una jugada que habíamos hablado, la pelota quieta, llega el gol, en una competición así no podemos tener esos errores".

"Las sensaciones de empezar perdiendo no son buenas. En el segundo tiempo hubo mejoras en ofensiva y logramos tener un mayor dominio pero no fuimos contundentes ni generamos grandes ocasiones. Lo positivo es que es el primer partido, quedan tres por delante y depende de nosotros", completó el actual jugador del Cagliari italiano.

Luego de quedar libre en la jornada inaugural y esta caída ante Argentina en el clásico rioplatense, Uruguay tendrá como próximo compromiso su duelo del próximo lunes ante Chile, que llega invicto con un triunfo y un empate.