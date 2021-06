19-06-2021 Los cortos 'I Am Afraid to Forget Your Face', 'Inefable' y 'The Fantastic', premiados en el Festival de Cine de Huesca. El cortometraje egipcio-francés 'I Am Afraid to Forget Your Face', el español 'Inefable' y el documental finés 'The Fantastic' son las obras ganadoras de los Premios Danzante de la 49ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca en sus respectivos concursos: internacional, iberoamericano y documental. POLITICA ANA ESCARIO - FESTIVAL CINE HUESCA



El cortometraje egipcio-francés 'I Am Afraid to Forget Your Face', el español 'Inefable' y el documental finés 'The Fantastic' son las obras ganadoras de los Premios Danzante de la 49ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca en sus respectivos concursos: internacional, iberoamericano y documental.



El certamen oscense les ha clasificado así para la preselección de los Premios Oscar y les otorga 5.000 euros a cada uno de los trabajos. El palmarés distingue también a la francesa 'Un Coeur d'Or', en el apartado internacional y la española 'Forastera', como mejores óperas primas; así como a 'Nur y abir', como Premio del Público.



La cita ha cerrado así un nueva edición marcada "por la gran respuesta del público en las salas, el alto nivel cinematográfico y el destacado número de estrenos tanto en los concursos como en la muestra de largometrajes", según el director del certamen, Rubén Moreno.



Un total de 75 obras provenientes de 25 países diferentes son las que han pasado por las pantallas oscenses y la web del certamen entre el 11 y el 19 de junio.



PREMIADOS



'I Am Afraid to Forget Your Face' es una coproducción entre Egipto y Francia dirigida por Sameh Alaa y ha sido la ganadora del Concurso Internacional. El jurado, compuesto por la cineasta Mariana Gándara, la productora Nathalie Martínez y la actriz Nüll García, le han reconocido con el Premio Danzante considerando que, "si el territorio del cortometraje es la contundencia, 'I Am Afraid to Forget Your Face' logra producir lo imborrable".



También han otorgado una mención al sudanés catarí 'Al-Sit', dirigido por Suzannah Mirghani, donde la directora "enfrenta la tradición con la modernidad, liberándose de ambas con su valiente capacidad de elección".



En este mismo concurso, el Danzante Internacional 'Jinete Ibérico', que reconoce la mejor obra de animación, ha ido a parar a la francesa 'Precious', dirigida por Paul Mas; un cortometraje en el que "la rudeza de la técnica del stop-motion contrasta con la inocencia en una historia sobre la pérdida de la empatía y la asimilación colectiva".



De igual modo, en el apartado internacional la Mención Valores Humanos 'Francisco García de Paso' ha sido para el búlgaro Cherupki, dirigido por Slava Doytchev, por su valentía a la hora de "contar la diversidad sexual en un contexto que pretende reprimirla".



Por su parte, el Premio Danzante del concurso Iberoamericano, ha recaído en el cineasta catalán Gerard Oms con su ópera prima 'Inefable'. Este cortometraje ha sido galardonado "porque su coherencia técnica y artística consigue imbuir al público dentro del conflicto y el universo de su protagonista".



La directora de cine Claudia Pinto y los actores Alberto Amarilla y Mar Abascal, miembros del jurado, también han otorgado una mención al brasileño 'O barco e o rio', de Bernardo Ale Abinader, "por la potencia de su discurso cinematográfico testimonial y a la vez empático, que narra con sutileza el tránsito de una mujer cuidadora desde el sacrificio hasta la libertad".



El segundo premio en el apartado Iberoamericano, denominado 'Cacho Pallero', ha sido para la producción colombiana 'Los pájaros vuelan de a dos', de Juan Felipe Grisales, por mostrar "de manera sencilla, a través de dos adolescentes, y huyendo de las estereotipadas diferencias entre hombres y mujeres, la suma y el compromiso, abriendo una ventana a la esperanza fuera del manido conflicto que separa los dos sexos".



La tercera de las competiciones, la de documental, ha premiado 'The Fantastic', de la finlandesa Maija Blafield, "una magnética reflexión sobre el poder de la imagen que nos traslada a otras maneras de interpretar el mundo".



También se ha dado una mención especial al cortometraje español A cambio de tu vida, de Olatz Ovejero Alfonso, Clara López, Aurora Báez y Sebastián Ramírez, por su "valiente inmersión en una realidad social ignorada".



El jurado, compuesto por el periodista Juan J. Gómez, la documentalista Paula Palacios y el gestor cultural Luis Lles, ha dado al corto español '25', de las directoras Roberta Nikita y Laura Put, el galardón 'José Manuel Porquet', como mejor corto documental producido en un país iberoaméricano, por "mostrar un retrato generacional realizado en primera persona con frescura, honestidad y coherencia formal".



En lo que respecta a las óperas primas, el jurado joven del festival formado por Lucía Lizana, Luis Cortías y Marina Selene Rojo ha querido destacar dos trabajos: la francesa 'Un Coeur d'Or', de Filliot Simon, en el apartado internacional y la española 'Forastera', de Lucía Aleñar, en el Iberoamericano.



Completan el palmarés, el Premio al Mejor Guión, discernido por Ana Benedicto y Chus Fenero, que ha sido para el ya mencionado cortometraje 'Al-Sit', de Suzannah Mirghani; y el Premio del Público, que patrocina Aragón TV y al que optan todas las obras a concurso, que levanta al corto Nur y Abir de Manu Gómez.



FESTIVAL



La 49ª edición del festival pone punto y final así a nueve días donde la capital altoaragonesa ha vuelto a ser una referencia para la industria audiovisual y el cortometraje en particular.



Una celebración que ha estado marcada por "el número de estrenos tanto en los concursos como en la muestra de largometrajes", en palabras de Rubén Moreno, su director.



El Teatro Olimpia ha vuelto a llenarse, con el aforo permitido del 50 por ciento, en múltiples ocasiones, siendo ese el mejor de los balance para su máximo responsable, "el publico ha vuelto a las salas y esa es el mejor noticia que podíamos obtener. Teníamos una de las ediciones más potentes de los últimos años y los espectadores han mostrado su respaldo unánime a la propuesta", ha concluido Moreno.



El Festival Internacional de Cine de Huesca está patrocinado por Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Fundación Anselmo Pié y con la colaboración de CaixaBank a través de una aportación económica de Fundación 'la Caixa', Embou, Alumbra Energía, TuHuesca y el Instituto Aragonés de la Mujer.



El Festival cuenta también con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE).