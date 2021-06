López Obrador advierte que aplicará la ley a funcionarios que roben

Fotografía cedida hoy por la presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una gira de trabajo en la ciudad de Martínez de la Torre estado de Veracruz,(México). EFE/Presidencia de México SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 18 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este viernes que aplicará todo el peso de la ley a los presidentes municipales y gobernadores electos en los comicios del 6 de junio y que en los próximos meses entrarán en funciones, si roban o malversan dinero del presupuesto.

En un discurso durante la supervisión de una autopista que conectará el estado de Veracruz con la ciudad de Tampico, en el vecino estado de Tamaulipas, el mandatario lanzó el aviso con una frase coloquial.

"Si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces vamos a aplicar muy bien la ley, vamos a dar 'manicure" al que le vayan 'creciendo las uñas", vamos a darle 'manicure', pero con hachuela", dijo López Obrador.

La hachuela es un cuchillo de hoja ancha, de forma rectangular, que se emplea en la cocina para cortar alimentos, mientras que el 'manicure' o manicura es el cuidado o arreglo de las uñas de las manos. En México cuando alguien roba en la jerga popular se dice que "le crecieron las uñas".

En su intervención, el presidente mexicano dijo que espera que los presidentes municipales y gobernadores de los estados que van a entrar en funciones en los próximos meses actúen con responsabilidad y con honestidad.

"Es oportuno decirlo ahora que se están renovando muchos Gobiernos municipales y también Gobiernos estatales: nosotros no queremos ladrones en el Gobierno", expuso.

Dijo que en anteriores administraciones "ha pasado que llegan presidentes municipales con el único propósito de robarse el dinero del presupuesto".

Desde su llegada al poder, el 1 de diciembre de 2018, López Obrador inició una cruzada para erradicar la corrupción al interior del Gobierno que, según él, es el problema que más ha dañado al país en las últimas décadas.

Sobre el tema de las carreteras, López Obrador instruyó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, para dar "atención especial" a las carreteras federales del estado de Veracruz, que consideró, están en mal estado.

"Hay que invertir en las carreteras libres (gratuitas) porque están llenas de baches, tenemos que mejorarlas, no solo que se resuelva este problema, que es un avance, desde luego, sino que también mejoremos las carreteras libres y que se aplique un programa de construcción de caminos rurales en la entidad", apuntó.