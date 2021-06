Las últimas 5 fotos de "La Liendra" que arrasan en su cuenta de Instagram

"La Liendra" (@la_liendraa) causó furor en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, provocaron más de 1.746.535 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes son:





Feliz cumpleaños a mi ❤️





Ya puedo morir en paz❤️😂🚀





😭😭 EL MEJOR REGALO DE CUMPLEAÑOS DEL MUNDO 😱😱 @sospinagu mil gracias belleza ❤️💪🏻 sin palabras 😵





- Yo vengo del barrio a barrer a varios 🔥





@sospinagu Dios lo bendiga belleza que hp regalo no me lo espera, no sabe lo feliz que le hiciste perro ❤️ Vamos a romper y mucha lealtad pa vos 🚀💪🏻

Maurico Gómez "La Liendra" nació el 17 de junio de 2017 en Colombia. Es una de las figuras más influyentes gracias a sus millones de fans. Es creador de videos de comedia y sátiras.

Es conocido como "La Liendra" en Facebook e Instagram, plataformas en las que concentra millones de seguidores. Su primera publicación en Instagram data del 2015, en la que compartió una Selfie. Mauricio se convirtió en embajador de la marca Supreme y Xhobbies en su país.