La reina Letizia consolida su estilo sobrio y elegante desde el ascenso al trono del rey Felipe

28-01-2020 La Reina Letizia recibe en audiencia a la Selección Nacional de Balonmano tras proclamarse campeona de Europa 2020 en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, a 28 de enero de 2020. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Desde la subida al trono del rey Felipe VI, tras la abdicación de su padre don Juan Carlos I, la reina Letizia se ha convertido en la mejor compañera para el monarca en cuanto a actos institucionales se refiere. Siempre aportando su toque de cercanía y apoyo incondicional para su marido en momentos difíciles, doña Letizia ha sabido seguir una línea elegante y sofisticada en cuanto a la elección de sus looks se refiere, tanto es así que se ha covertido en una de las mujeres más aclamadas de la realeza europea.Con el paso de los años la que fuera presentadora de los informativos de TVE ha sabido ir forjando un estilo único y muy acorde con su personalidad que se ha podido ver en la evolución de sus estilismos. Si analizamos uno de los actos más representativos de la Corona de nuestro país, como es la Pascua Militar, la reina Letizia ha ido evolucionando desde su ascenso al trono hasta convertirse en una mujer sencilla y elegant, pero también seguidora de las últimas tendencias de moda.



PASCUA MILITAR 2015



En su primera Pascua Militar como Reina de España, doña Letizia ya se decantó por el que ha sido uno de sus diseñadores de cabecera, Felipe Varela. En esta ocasión eligió un vestido largo en doble crepé de lana verde con bordados florales de hilo y cristal que volvería a repetir en 2017. Sin duda alguna con este gesto la reina Letizia ya dejaba claro que algunos de sus looks favoritos iban a salir de su armario en repetidas ocasiones.



PASCUA MILITAR 2016



En esta ocasión la esposa del monarca optó por mezclar una prenda nueva con otra reciclada. Estrenó una falda negra con bordado richelieu en hilo, de Felipe Varela al igual que la chaqueta blanca de corte retro que llevaba.



PASCUA MILITAR 2017



Doña Letizia vuelve a elegir el vestido verde de Felipe Varela pero en esta ocasión combinándolo con un sencillo recogido con el que le aportó mayor sobriedad a su estilismo.



PASCUA MILITAR 2018



Esta vez la reina deslumbró con un vestido nuevo de terciopelo azul con cinturón a juego y mangas abullonadas también de Felipe Varela.En cuanto a complementos lució unos pendientes desmontables de topacio azul y diamante blanco en forma de lágrima.



PASCUA MILITAR 2019



Sin abandonar del todo su diseñador de cabecera, Felipe Varela, doña Letizia incorporó en su look una chaqueta de tweed de la firma Emporio Armani que lució junto a un vestido de terciopelo azul marino, su color preferido para este tipo de actos.



PASCUA MILITAR 2020



Doña Letizia da un pasito más y arriesga con un favorecedor vestido largo hasta los pies en color classic blue. Si hasta el momento la Reina había preferido diseños rectos y escotes cerrados, en esta ocasión eligió un modelo de escote en pico y abertura en la falda, con cuello de solapas y cierre lateral a través de un botón.



PASCUA MILITAR 2021



En esta ocasión las restricciones debido a la pandemia por el Coronavirus marcaron la celebración de la Pascua Militar y también el discreto estilismo elegido por la reina Letizia. La Reina optó por un vestuario muy sobrio con una falda larga con capa de Carolina Herrera. Durante la recepción de las autoridades la esposa del monarca se despojó de la capa dejando a la vista una vaporosa blusa blanca de la marca española Maksu decorada con unos llamativos botones negros a juego con la falda.