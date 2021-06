Israel.- Bennett exige a Netanyahu que abandone la residencia oficial antes de dos semanas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha enviado este viernes un mensaje al líder de la oposición, y exprimer ministro del país, Benjamín Netanyahu, en el que le insta a que abandone la residencia oficial en Balfour Street, en Jerusalén, en un plazo máximo de dos semanas.



En esta línea, el diputado Vladimir Beliak, de la formación Yesh Atid, propondrá una nueva enmienda para garantizar que los primeros ministros salientes no abandonen la residencia oficial más de 14 días después de la toma de posesión de un nuevo Gobierno, según informa la cadena N12 y recoge 'The Jerusalem Post'.



Esta enmienda no afectaría a Netanyahu, pero sí tiene la intención de establecer la práctica como una norma para los futuros gobiernos de Israel.



Por su parte, medios locales han detallado que la familia Netanyahu ha estado empaquetando sus pertenencias para abandonar en los próximos días la que ha sido su residencia durante los últimos doce años, aunque todavía no se ha fijado una fecha oficial.



Netanyahu ha insistido en permanecer en la residencia Balfour incluso durante las negociaciones de la coalición, lo que ha derivado en que este lugar se haya convertido en un enclave de movimiento de protesta semanal contra el que fuera primer ministro, y que han culminado con celebraciones masivas una vez que el nuevo Gobierno ha asumido el cargo.



En este sentido, el pasado mes un grupo de manifestantes acudió al entorno de la residencia oficial con un camión de mudanzas y cajas en las que se podía leer "Ministerio del Crimen".



Bennett, sin embargo, podría no trasladarse a Balfour y continuar viviendo en su residencia actual, aunque sí plantea usar la vivienda oficial del primer ministro en las noches que pase en la capital, así como para eventos oficiales o visitas institucionales.