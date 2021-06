Internas partidarias, primera cita electoral de Paraguay en pandemia

En la imagen, el senador paraguayo Blas Llano. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 19 jun (EFE).- Los partidos políticos paraguayos eligen este domingo a sus candidatos a intendentes y a concejales en una disputa partidaria que, marcada por la pandemia y las restricciones sanitarias, definirá el tablero electoral de las municipales del 10 de octubre.

Entre la interrogantes de ese pulso está la propia pandemia, que ha dejado más de 11.000 muertos en el país, y si su gestión pasará factura a los partidos tradicionales, con el gobernante Partido Colorado a la cabeza.

Asimismo, las elecciones serán determinantes en el Partido Liberal (PLRA), el mayor de la oposición, que elige nuevo directorio, dominado por el presidente de la formación, Efraín Alegre, y cuestionado por el sector que lidera el senador Blas Llano.

Todo ello en una jornada de votación en la que el Tribunal Superior de Justicia Electoral espera una participación en torno al 35 %, por debajo de la habitual, debido a la situación de pandemia.

ELECCIONES EN PANDEMIA

Eso también dificulta los pronósticos de la votación y la interpretación de lo que ocurrirá, que según el analista Marcello Lachi se presenta "como una lotería".

Lachi recalcó a Efe que existe un voto "clientelar" que moviliza a las urnas, unido a "la preferencia para votar a amigos, conocidos o referentes".

Además, estas partidarias adolecieron de "una gran campaña" que visibilizara a los candidatos, más allá de los aspirantes a intendentes, lo que hace prever que se imponga esa "preferencia" y el "voto personal".

"Los partidos tradicionales son afectivos, son comunidades afectivas donde la gente es parte de esa comunidad y se reconoce. El 75 % de los electores son afiliados al Partido Colorado y al Partido Liberal. La afiliación es parte de la identidad social", expresó.

El analista descartó que en estas internas pueda darse un voto de castigo, ya que el afiliado vota a su propio partido, y con la pandemia tampoco se puede precisar "si la gente no va a votar por castigar o por miedo" al contagio.

En cambio, la doctora en Procesos Políticos Contemporáneos Sara Mabel Villalba observó "una decepción profunda" dentro de los propios electores de los partidos.

Villalba recordó que esta campaña electoral se mantuvo en "un segundo plano" no solo por las medidas sanitarias, sino también porque la necesidad de encontrar camas en hospitales o medicamentos para familiares se ha convertido en una prioridad para la mayoría de los ciudadanos en los últimos meses.

"Creo que hay una rabia que tiene que ver con el mal uso del dinero público, la corrupción, y el lastre de la falta de equipamiento de hospitales, la provisión de medicamentos y la falta de vacunas... La gestión de la pandemia por parte del Gobierno nacional y por parte de los gobiernos locales ha sido sumamente deficiente", señaló a Efe.

La politóloga consideró que esa impotencia que siente la ciudadanía tras más de un año de pandemia "puede restar mucha más participación" y ser "más fuerte" que "las prácticas de clientelismo" vistas en otras ocasiones.

PARTIDO COLORADO

Lachi y Villalba coincidieron en que estas elecciones partidarias son especialmente importantes para el Partido Colorado, ya que no solo marcará el rumbo para las municipales de octubre sino para las presidenciales de 2023.

Para Villalba, la formación "se juega mucho" el domingo, puesto que va a definir qué sector se impone, si el del presidente del país, Mario Abdo Benítez, o el de su antecesor, Horacio Cartes (2013-2018), la otra principal corriente del oficialismo.

"Se va a ver el sector del Partido que va a influir en octubre en las municipales y que quizá tengo mucho peso para las presidenciales de 2023", recalcó.

Lachi hizo el mismo análisis y lo trasladó a Asunción, una plaza garantizada "casi seguro" para los colorados, ya que la oposición "ni ha intentado construir una candidatura alternativa".

El actual intendente asunceno, Óscar Rodríguez, busca mantenerse en el cargo con el sector de Cartes, mientras que Daniel Centurión, exasesor de Abdo Benítez, aspira a la otra candidatura colorada por la intendencia capitalina en las municipales.

"Será interesante ver en Asunción el domingo al intendente colorado, porque es muy probable que sea el intendente final de octubre", señaló Lachi.