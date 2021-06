Hombre que arrolló con auto a dos mujeres se entrega a la justicia de México

Familiares y amigos de jóvenes atropelladas protestan este jueves, en las principales calles de la Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de México, 18 jun (EFE).- El hombre que el pasado sábado arrolló con un vehículo a dos mujeres, quienes están hospitalizadas en condición crítica, se entregó voluntariamente este viernes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Diego Armando Helguera Salgado, presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa contra Fernanda "Polly" Olivares y Fernanda Cuadra, se presentó este día en la instalaciones de la Fiscalía, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde llegó acompañado de su abogado.

"La FGJCDMX informa que esta tarde, Diego "N", quien cuenta con orden de aprehensión por su probable participación en el delito de feminicidio, en grado de tentativa, se entregó de manera voluntaria en las instalaciones centrales de esta Fiscalía", apuntó la institución en un mensaje en Twitter.

Horas antes, el Instituto Nacional de Migración (INM) había emitido una alerta migratoria a nombre de Helguera Salgado, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades sobre posibles movimientos de ingreso-salida de la citada persona a través de los 194 puntos de internación -aéreos, marítimos y terrestres- del territorio nacional.

El jueves, familiares y amigos de las dos jóvenes hospitalizadas en condición crítica protestaron y llamaron a las autoridades a buscar a Helguera Salgado, quien, según testigos, en estado de ebriedad las arrolló con su vehículo tras ser expulsado de una reunión.

La protesta se llevó a cabo frente a la Fiscalía capitalina, hasta donde la marcha caminó desde el Palacio de Bellas Artes para pedir reunirse con las autoridades, a quienes acusaron de no estar actuando para encontrar al responsable de la agresión, mientras que Polly, de 26 años, y Fernanda Cuadra, de 31 años, están ingresadas en el hospital en estado grave.

EL CASO

Este jueves, Alberto Guerrero, amigo de Polly desde hace 15 años, relató a Efe que el pasado sábado por la noche "menos de diez personas" se reunieron en la casa de Fernanda, en la zona de Iztacalco, en el oriente de la capital.

Un amigo de Polly invitó a Helguera Salgado, quien llegó en estado de ebriedad al lugar y continuó bebiendo, por lo que le pidieron las llaves de su automóvil para que no saliera y causara un accidente.

Por eso, el joven se molestó y empezó a insultar a quienes estaban en la casa e incluso vomitó en varios lugares.

Fernanda se cansó y "decidió correrlo (echarlo) de su casa". Esto le causó un gran enfado "y el resultado fue aventarles (arrollarlas con) el carro", relató Alberto, quien consideró "injusto" que las autoridades no buscarán al hombre, quien huyó después del atropello, en el que arrastró a Polly más de 250 metros bajo su auto.

Polly se encuentra en coma inducido con quemaduras en varias partes de cuerpo y una fractura de cráneo, además de huesos rotos.

Mientras que Fernanda tiene varias fracturas y, según dijo la familia en días recientes, podría perder un ojo y la audición.

El atropello fue grabado por varias cámaras de seguridad de la Ciudad de México y se hizo público hace días, causando enorme conmoción en las redes sociales y en la opinión pública.

Hace tres días se filtró un mensaje de audio que presuntamente Diego compartió a un amigo y en el que dice frases como "yo no me voy a ver encerrado" o "ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad".

Los familiares más cercanos de ambas jóvenes entraron este jueves a la Fiscalía capitalina para advertir sobre alguna posible represalia en su contra por parte de los familiares del agresor, mientras que los abogados solicitaron que el tema se vea con perspectiva de género.