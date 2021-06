Hernández pega grand slam; Pérez y Devers buscan liderato de jonroneros

El tercer base dominicano Rafael Devers. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Houston (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Esta vez tocó turno al segunda base venezolano César Hernández demostrar el poder del bate latinoamericano y lo hizo con un grand slam que lo convirtió en el protagonista ganador de la jornada dentro del béisbol profesional de las mayores.

En el mismo apartado del poder ofensivo, su compatriota, el receptor Salvador Pérez, y el tercer base dominicano Rafael Devers también mantuvieron su racha de mandar la pelota fuera del parque y se metieron en la lucha por el liderato de cuadrangulares en las Grandes Ligas.

El antesalista KeBryan Hayes pegó doble y remolcó la carrera del triunfo de los Piratas de Pittsburgh, que vencieron 11-10 a los Indios de Cleveland, para quienes Hernández conectó grand slam en juego de serie interligas.

El guardabosques dominicano Gregory Polanco (7) pegó jonrón bueno para dos anotaciones.

Polanco conectó de vuelta completa en el primer episodio llevando a un compañero por delante contra los lanzamientos del abridor dominicano J.C. Mejía, cuando había un out en el episodio.

Hernández (11) sacó la pelota del campo en el séptimo episodio cuando estaba la casa llena de jugadores de los Indios tras castigar el trabajo del relevo Sam Howard cuando el lanzador sumaba dos outs en el episodio.

El intermediarista venezolano sacó al pelota del campo con batazo de 124 metros sobre la barda del jardín central llevando a la registradora las carreras del primera base Bobby Bradley, del guardabosques Josh Naylor y del receptor puertorriqueño René Rivera.

Pérez y el parador en corto dominicano Adalberto Mondesí pegaron sendos jonrones con los Reales de Kansas City, que superaron 5-3 a los Medias Rojas de Boston.

El receptor estelar de los Reales, que llegó a los 18 cuadrangulares en lo que va de temporada, mandó la pelota a volar 114 metros hacia el lado derecho de la barda en el séptimo episodio al responder los lanzamientos del relevo Matt Andriese, sin corredores por delante, y tampoco se registraban outs en la entrada

Con su batazo de cuatro esquinas, Pérez empieza a buscar el liderato de jonrones de las Grandes Ligas, y de momento se encuentra tercero en la lista que lideran los dominicanos, el primera base Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, y el campocorto Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, ambos con 22 bambinazos cada uno.

Por los Medias Rojas, Devers (17) conectó de vuelta completa en el octavo episodio, sin corredores en base, cuando el relevo Scott Barlow había sacado el primer out de la entrada.

El abridor dominicano Johnny Cueto ponchó a cinco en seis entradas y los Gigantes de San Francisco vencieron 5-3 a los Filis de Filadelfia.

Cueto (5-3) lanzó seis episodios, permitió seis imparables, dos jonrones y tres carreras, y retiró a cinco bateadores por la vía del ponche.

El dominicano realizó 94 lanzamientos, de los cuales 65 viajaron a la zona del strike y dejó en 4,05 su promedio de efectividad, luego de enfrentar a 22 bateadores.

El bateador designado cubano Yordan Álvarez pegó el doble que puso fin al juego en la novena entrada, con su tercer imparable del partido y llevó a los Astros de Houston a una victoria por 2-1 sobre los Medias Blancas de Chicago.

El juego estaba empatado 1-1 cuando el primera base cubano Yuli Gurriel conectó sencillo ante el cerrador Garrett Crochet con un out en el noveno.

Álvarez mandó la pelota por la línea del jardín derecho que rodó hacia la esquina, lo que permitió a Gurriel deslizarse a casa justo antes del lanzamiento para darle a Houston su quinta victoria consecutiva.

El segunda base venezolano José Altuve se enfrió luego de conectar tres jonrones en cuatro partidos, y se fue 0 de 4 con dos ponches.

El receptor venezolano Williams Contreras y el segunda base curazoleño Ozzie Albies conectaron sendos cuadrangulares ante el abridor dominicano Carlos Martínez en una segunda entrada de cuatro carreras y los Bravos de Atlanta vencieron 9-1 a los Cardenales de San Luis.

Contreras (7) pegó jonrón solitario sobre el jardín izquierdo, y puso el 2-1 en la pizarra el 2-1, mientras que su compatriota el guardabosques Ronald Acuña Jr. mantuvo viva la entrada al caminar, robar la segunda base y anotar con un sencillo del primera base Freddie Freeman.

Albies (10) quien se fue de 3 de 5 con tres carreras impulsadas, siguió con su décimo cuadrangular, un tiro de dos carreras al jardín derecho que puso a Atlanta arriba en la pizarra 5-1. EFE

