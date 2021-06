Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Esperaba un mejor partido, llegamos a la prueba definitiva"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, confesó que "esperaba un partido mejor" de España este sábado en el empate (1-1) ante Polonia y apuntó que la "realidad" es que los cuatro equipos del Grupo E pueden pasar a octavos en la Eurocopa, en "la prueba definitiva" de la última jornada.



"Una sensación de esperanza, esperaba que podíamos haber hecho un partido mejor, dar una alegría a la afición y a la propia selección, pero hay que reconocer el trabajo de Polonia. Nos han cerrado las opciones de progresar y han estado atentos. Ha sido un partido difícil", afirmó en rueda de prensa en La Cartuja.



El preparador español explicó que Polonia no se encerró como Suecia, aunque tuvo momentos de defender con mucha gente. "La situación más difícil que hay en el fútbol mundial es contra un rival replegado. Hoy no ha sido así, Polonia ha tenido la tendencia de presionar. Un equipo que se encierra atrás le cuesta a la selección española, a Francia, a Brasil, al City, al Madrid", dijo.



"No creo que le haya faltado agresividad. Nuestro perfil de jugadores es para jugar un fútbol ofensivo y bueno en la presión, los duelos han estado repartidos. No ha faltado actitud ni carácter, la intención y las ganas están ahí", añadió.



Luis Enrique señaló al penalti fallado por Gerard Moreno como clave. "Hay un momento clave que es después de encajar el gol, la siguiente jugada es la del penalti. Si nos llegamos a adelantar hubiera cambiado el partido, pero ha sido al revés, el penalti nos ha cargado un poco más de presión, hemos generado ocasiones pero más por el ánimo que por el buen fútbol", apuntó.



"Llegamos a la prueba definitiva, el tercer partido es el que tenemos que ganar, y los cuatro equipos dependen de sí mismos. Esperaba algo más, tener seis puntos, la realidad es esta. El primer partido merecimos más, hoy el resultado no refleja nada injusto, es fútbol de alto nivel. Llega el momento decisivo, igual para todos los grupos. Si lo merecemos y ganamos el partido nos clasificaremos y si no estaremos eliminados, esta es la realidad", terminó.