Fútbol/Segunda.- Previa del Girona - Rayo Vallecano

El Girona busca el premio gordo en Montilivi



Los de Francisco reciben al Rayo con ventaja tras el 1-2 de Vallecas



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Girona busca regresar a Primera División dos temporadas después en la final del 'playoff' de ascenso ante el Rayo Vallecano (21.00 horas), un duelo que afronta este domingo con ventaja tras el 1-2 de la ida y como gran favorito para hacerse con el último billete en juego para la Liga Santander.



El equipo de Francisco quiere unirse este domingo a Espanyol y Mallorca, que lograron el ascenso directo, en el partido de vuelta de la final del 'playoff' ante su público -1.500 espectadores- y tras haber firmado la mejor recta final de todo el campeonato en la categoría de plata del fútbol español.



El cuadro catalán suma 11 partidos sin perder y precisamente su última derrota fue en el campeonato regular ante el Rayo. Aquel choque fue un punto de inflexión para el Girona, que se mostró firme desde entonces con una racha espectacular. Hasta el 'playoff', siete victorias en ocho jornadas, la última fue un empate en Cartagena.



Y en las eliminatorias por el ascenso, acabó con el Almería en semifinales (3-0 y 0-0) y ahora tiene todas las de la ley para volver a Primera porque incluso el empate -tras la prórroga- le otorgaría el ascenso por su mejor posición en la tabla al término de las 42 jornadas (5º vs 6º).



"Tenemos que competir al máximo, con la ambición de ganar como hemos hecho durante toda la temporada. Sólo se trata de convencer al jugador de que podemos ganar. No habrá muchas diferencias respecto a los partidos anteriores de 'playoff'. El diferente es el Rayo, al equipo que nos enfrentamos, y esto es lo importante", dijo Francisco en rueda de prensa.



Los de Andoni Iraola, por su parte, vencieron al Leganés en la primera eliminatoria, y arrancaron con fuerza hace siete días pero vieron cómo el tanto de Isi era remontado en la segunda mitad por un Girona muy eficaz. Los de la barriada madrileña deberán buscar el 0-2 o el 1-3 en tierras catalanas si quieren estar en Primera la próxima temporada.



"Somos capaces de conseguirlo", dijo Iraola ante los medios. "Para remontar el partido tenemos que hacer las cosas prácticamente perfectas, porque hasta ahora el Girona no está perdonando", añadió el técnico del Rayo Vallecano.



Ambos técnicos no han dado pistas sobre sus posibles alineaciones este domingo, pero tras una semana para preparar el partido es posible que repitan el once de la ida. Girona o Rayo tocarán la gloria en Montilivi. Para los dos equipos supondría regresar a la élite tan solo dos temporadas después de haber dejado Primera.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



GIRONA: Juan Carlos; Santi Bueno, Juanpe, Arnau; Yan Couto, Cristóforo, Franquesa, Gumbau, Monchu; Nahuel Bustos y Sylla.



RAYO VALLECANO: Luca Zidane; Advíncula, Catena, Saveljich, Fran García; Óscar Valentín, Trejo, Santi Comesaña; Isi, Álvaro García; y Qasmi.



--ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C.Gallego).



--ESTADIO: Montilivi.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.