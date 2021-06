Fútbol/Euro.- Crónica del Portugal - Alemania, 2-4

Alemania activa el rodillo



La 'Mannschaft' golea a Portugal liderada por Robin Gosens



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La selección de Alemania activó el rodillo cuando más lo necesitaba para golear a Portugal (2-4) en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, gracias a una excelente reacción al gol inicial de Cristiano Ronaldo que deja muy igualado el grupo F a falta de un solo partido.



En el Allianz Arena de Múnich, Alemania dio el paso al frente que siempre da en los momentos decisivos. Este sábado, el equipo de Joachim Low empezó por debajo en el marcador -sin merecerlo- pero no perdió la paciencia para terminar con las mejores sensaciones, una goleada y con el billete a octavos de final, en camino.



A los cinco minutos ya avisó el cuadro germano con un tanto de Robin Gosens, que fue anulado por fuera de juego. El jugador del Atalanta, el mejor del partido, no se cansó de hacer daño a Portugal, y lideró el ataque de los suyos, que fueron mejores y dominaron todas las facetas del juego. Portugal despertó sorprendentemente con un gol a su favor.



Los de Fernando Santos, sometidos por la posesión de su rival, encontraron el primer tanto de la tarde en un córner en contra. Cristiano Ronaldo despejó el balón y entregó a Diogo Jota, ambos recorrieron de área a área para culminar una contra de libro. El de la Juve no falló sin oposición. Un gol que no mató ni la idea, ni las ilusiones de Alemania.



Los pupilos de Joachim Low no esperaron a la segunda parte para rearmarse y confirmar su fútbol pues apenas necesitaron cuatro minutos para voltear el electrónico, ambos goles en propia meta. El 1-1, de Ruben Dias tras un centro de Kimmich, y el 1-2 en otra jugada de Gosens que Guerreiro acabó introduciendo en su propia portería.



El escenario era inmejorable para los alemanes, que se soltaron la melena en la segunda parte con dos goles en diez minutos para dar por finiquitado el partido y despachar cualquier debate sobre el futuro de la 'Mannschaft' en esta Eurocopa. Havertz logró el tercero a pase de Gosens, en boca de gol, y el propio Gosens firmó el cuarto con un testarazo inmaculado en el segundo palo asistido por Kimmich.



El marcador hizo que Alemania levantase el pie del acelerador y Portugal no rechazó las migas en una falta que Cristiano peleó para asistir a Diego Jota. Se intercambiaron los papeles del primer tanto y dieron algo de vida al partido. Mucha más hubiera tenido si un disparo de Renato Sanches no se hubiera estrellado en el palo a diez minutos para el final.



Alemania guardó la ventaja sin más sobresaltos y añade sus tres primeros puntos a costa de la vigente campeona de Europa, que se queda con la victoria del debut ante Hungría. Los 'tugas' se enfrentarán a Francia en la jornada final y los germanos recibirán en Múnich al cuadro húngaro con todas las selecciones vivas para estar en octavos de final.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PORTUGAL, 2 - ALEMANIA, 4 (1-2, al descanso).



--ALINEACIONES.



PORTUGAL: Rui Patrício; Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Bernardo Silva (Renato Sanches, min.46), Bruno Fernandes (Moutinho, min.64), Diogo Jota (André Silva, min.83); y Cristiano Ronaldo.



ALEMANIA: Neuer; Ginter, Hummels (Emre Can, min.62), Rüdiger; Kimmich, Gündogan (Süle, min.73), Kroos, Gosens (Halstenberg, min.62); Havertz (Goretzka, min.73), Müller; y Gnabry (Sané, min.87).



--GOLES:



1 - 0, min.15, Cristiano Ronaldo.



1 - 1, min.35, Ruben Dias, en propia meta.



1 - 2, min.39, Guerreiro, en propia meta.



1 - 3, min.51, Havertz.



1 - 4, min.60, Gosens.



2 - 4, min.67, Diogo Jota.



--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó con tarjeta amarilla a Havertz (min.66) y a Ginter (min.77) en Alemania.



--ESTADIO: Allianz Arena.