Fútbol.- El 'Chimy' Ávila pide disculpas por lucir una camiseta de Santiago Abascal: "No era mi intención ofender"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El jugador del Club Atlético Osasuna Ezequiel 'Chimy' Ávila ha pedido disculpas este sábado en las redes sociales tras subir una foto luciendo una camiseta con la cara del líder de VOX, Santiago Abascal, acompañada de una frase.



El delantero argentino afirmó que no sabe de política y desconocía quién era esa persona que aparece en su camiseta. El 'Chimy' Ávila dijo que se puso la camiseta porque le gustaba el mensaje que tiene escrito: "El miedo es una reacción. El valor, una decisión".



"Hoy metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas", indicó horas después en su cuenta de Instagram.



"Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas", reiteró Ávila nuevamente después del revuelo que provocado en una parte de los aficionados de Osasuna.