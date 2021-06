Fórmula 1/GP Francia.- Alonso: "Los puntos van a estar caros, tenemos malos clientes a nuestro alrededor"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine), que partirá noveno en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, ha asegurado que los puntos "van a estar caros" este domingo en carrera, ya que deberán resistir al empuje de muchos coches potentes que amenazan con ganarle la posición.



"Creo que va a estar muy apretado. Tenemos malos clientes a nuestro alrededor, con los Ferrari, McLaren y la gente que salga con neumático nuevo por detrás. Los puntos van a estar caros, no creo que vaya a ser una carrera de muchísimos puntos, pero vamos a intentar estar ahí y aprovechar cualquier oportunidad", señaló en declaraciones a DAZN.



"Ha sido una buena crono, hemos extraído el máximo. Desde la Q1, del segundo intento, hasta la Q3, creo que me he movido en dos décimas arriba y abajo. El tiempo era ese, podía poner otros diez juegos de neumáticos y más o menos me iba a mover en esa franja, que en otras cronos no pasaba; siempre me iba con un sabor agridulce porque pensaba que si hubiese tenido más oportunidades o avanzado durante la crono hubiese conseguido más rendimiento. Sin embargo, esta vez esta más o menos contento desde la Q1".



Por último, habló de sus buenas sensaciones con el neumático medio. "Normalmente, el 'rojo' es el que más me cuesta, también coincide que lo usas los sábados, pero tengo siempre un poco de movimiento. Con mi conducción más agresiva, el neumático duro lo soporta un poco mejor. Aquí sabíamos que la crono íbamos a intentar hacerla con 'amarillos', porque era el neumático a evitar el 'rojo' en carrera. Empezamos a reservar ya desde el viernes", subrayó.