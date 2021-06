El 'Big Ben' Brereton

Benjamin Anthony Brereton. La lectura simple, un extranjero más. Pero si se le agrega el tan común apellido Díaz, saltan las preguntas. ¿Actúa dónde? ¿Futbolista? ¿Chileno? La ambiciosa apuesta de La Roja tiene hablando a todos en la Copa América 2021, acostumbrada siempre a los grandes nombres.

Robarle un pequeño espacio en las primeras planas de los diarios brasileños a Neymar podría considerarse un sacrilegio. Algo sólo permitido a Messi, y pare de contar. Pero este jovencito de 22 años, que no habla una palabra en español, se atrevió y es noticia.

Barba espesa, 1,85 m de estatura, tez blanca y un profundo acento británico de película. Nada que lo haga parecer chileno. Ben Brereton eligió el fútbol para ganarse la vida y en homenaje a su madre chilena decidió defender a La Roja.

Nacido en Stoke-on-Trent, Inglaterra, Brereton creció en las canteras del Stoke City y fichó por el legendario Nottingham Forest de la segunda división inglesa en el verano boreal de 2015.

Sus buenos números lo pusieron a la vista de otros grandes de la división, y allí apareció el Blackburn Rovers en agosto de 2018 para llevárselo a préstamo, pero en tan sólo seis meses su desempeño fue brillante que terminó comprando su ficha en enero de 2019.

Más chico, Brereton vistió la camiseta de la selección de Inglaterra jugando para los combinados inferiores. Hizo parte del seleccionado campeón de la Eurocopa Sub-19 de 2017 en Georgia, donde coincidió con actuales jugadores de la primera división como Mason Mount (Chelsea) y Ryan Sessegnon (Hoffenheim).

- ¿Pero cómo es que juega para Chile? -

El colombiano Reinaldo Rueda, hoy en el banco del seleccionado cafetero, era el técnico de Chile. Una llamada del 'míster' al futbolista en noviembre de 2020, un mes antes de que éste renunciara a La Roja, sirvió para saber que un tal Ben Brereton, chileno por su madre, quería jugar en la selección.

De esta manera llegó su hoja de vida a las oficinas de la Federación chilena después de varios contactos y un seguimiento a sus campañas en la Championship inglesa.

Con Rueda afuera todo hacía suponer que el sueño de Brereton se frustraría, pero el uruguayo Martín Lasarte asumió el comando, se empapó con la curiosa historia y continuó con el seguimiento.

Así fue como apareció para sorpresa de todo Chile, incluidos sus propios compañeros, en la lista de elegidos para disputar la Copa América en Brasil.

Trece minutos ante la Argentina de Messi, en la primera fecha del Grupo A el pasado lunes en Rio de Janeiro, fueron su bautismo con La Roja.

"El otro día (ante Argentina) entró bien, dejó buenas sensaciones. No sé si estamos en presencia de algo rutilante, pero no quiero cargar sobre Ben una mochila que no sería justo", fueron las impresiones de Lasarte tras el debut del chico.

Pero lo mejor llegaría el viernes ante Bolivia en Cuiabá (centro): marcó su primer gol con La Roja, el de la victoria 1-0 en su segunda presencia histórica e iniciando como titular.

"Debe ser muy difícil para él jugar en una selección donde no hablan el idioma que él domina. Está haciendo un gran esfuerzo y el grupo lo está ayudando en su adaptación. Tuvo su oportunidad, su gol, lo gritó como vieron que lo hizo y terminó agotado", celebró Lasarte.

Del otro lado del Atlántico, el Blackburn Rovers reaccionó en Twitter a los pocos segundos del gol de su muchacho.

"Cosas que realmente te encanta ver", dijo en su mensaje que acompañó con la imagen de la jugada de gol de Chile a los 10 minutos de juego en la Arena Pantanal.

El 'Big Ben' Brereton ya es toda una celebridad en la Copa de la que solo se hablaba de Messi, Neymar y unos pocos más.

