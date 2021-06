¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de Juanpa Zurita que están arrasando en Instagram!

Juanpa Zurita (@juanpazurita) realizó en las últimas horas varias publicaciones que tuvieron mucho éxito en las redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 2.504.191 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares son:





Wild souls 🦄





Portada para @lbeautemx celebrando el arte y la creatividad 🎨 Esta ha sido sin duda alguna mi editorial favorita. Todo el equipo detrás con una pasión brutal por lo que hacen. Y agregando un elemento que ustedes saben que siempre he amado - el arte. Pude compartir mi forma de ver el mundo, la creatividad y el arte. Abrirme sobre mis pasiones y romper las reglas. La irracionalidad y corazonadas. Y de alguna forma - lo surreal que es mi existencia, mi trabajo y mis sueños. Gracias @steph_aro y a todo el equipo de @lbeautemx por SU arte. Y a ustedes, zuricatas, que hacen esto posible. Un honor ser el primer hombre en la historia en ser portada. A seguir poniendo metas que parecen alejadas de la realidad. 🎭 Chequen mis historias para todo el detrás de cámaras 🎥 Fotazas por el maestro @ricardoramosphoto 📸





Aventura 2.0 del año. Esta vez nos adentramos al mundo subacuático pero de una forma un poco diferente.. sin oxígeno 😳 Bienvenidos al mundo de la “apnea” también conocida como FreeDive. Consiste en entrenar tu cuerpo a tolerar el exceso de CO2 en la sangre para aguantar mas tiempo debajo del agua y sumergirse a profundidades - no humanas - Hoy @andymtzurita y yo iniciamos el proceso de entrenamiento con @be.wyse para ser lograrlo. Durante estos días les estaré compartiendo el progreso de esta aventura. Un reto físico pero también mental que va a hacer que empuje los límites a donde nunca los he llevado. Emocionado, nervioso, enfocado y con mi mejor amigo y compañero de vida @andymtzurita para lograrlo. Sneak peak en mis historias para ver las primeras inmersiones 🤿🫁 Pics por el visionario @arturoplataa





Voten voten voten voten! 🇲🇽





Feliz día de las Zuricatas! Hoy se cumplen 8 años desde que postee ese primer video con puca en vine. Desde entonces he tenido la bendición de irlos conociendo en el camino y de hacerlos parte de mi vida. Ustedes me dieron la seguridad y confianza en no tener miedo a ser yo mismo. Mientras la sociedad se burlaba de mi rareza ustedes la aplaudieron. Y créanlo o no, me dieron las herramientas para descubrir quien era yo realmente y conocer mi misión en la Vida. Es por eso que el 11 de junio se convirtió en SU día. Porque hoy celebro lo que ustedes representan para mi y que ojalá yo represente para ustedes. Un fuerte recordatorio de que ser diferente es lo que te va a separará del resto del mundo. Una comunidad auténtica, amable y apegada al corazón. Un grupo que no tiene miedo a no encajar y justamente por eso resalta. Hoy celebramos las hermosas relaciones y amistades que se han creado desde ese día. Feliz día familia. Siempre agradecido. Los amo.

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.