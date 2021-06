Detienen a un sintecho "agresivo" por acercarse al gobernador de California

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 18 jun (EFE).- La Patrulla de Autopistas de California (CHP, por sus siglas en inglés) detuvo este viernes a un hombre sintecho "agresivo" por acercarse al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, aunque no llegó a interactuar con él.

En un comunicado, el director de comunicaciones de CHP -el organismo responsable de la seguridad del gobernador-, Fran Clader, explicó que a Newsom "se le acercó un individuo agresivo", aunque no llegó a tocarle y no hay constancia de que portase ningún arma.

Pese a ello, el hombre fue detenido y trasladado a la cárcel de Santa Rita, acusado por la Policía de "asalto a un cargo público" y de resistencia a la autoridad.

El gobernador californiano se encontraba este viernes en la zona de mayoría afroamericana de Oakland para celebrar la designación del 19 de junio ("Juneteenth"), que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos, como fiesta federal.

El individuo detenido es Serge Emanuel Benoit Chaumette Jr., de 54 años, y que según pudieron averiguar los medios locales se trataría de una persona sintecho y con problemas mentales severos.

Oakland y el área de la Bahía de San Francisco se enfrentan a un gran problema de población que reside sin hogar, una situación que en muchos casos está vinculada a desórdenes mentales y que durante el año pasado con la pandemia de covid-19 se acentuó todavía más.