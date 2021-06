Crudo sube por cuarta semana ante mayor demanda a nivel mundial

(Bloomberg) -- El crudo registró una cuarta ganancia semanal consecutiva, a medida que las señales de una recuperación de la demanda global y la disciplina de la oferta entre los productores alentaron a los inversionistas.

Los futuros en Nueva York subieron 1% esta semana. El fuerte crecimiento de la demanda estadounidense se está extendiendo hacia Europa y los mercados emergentes, donde India también está comenzando a mostrar mejoras, según Goldman Sachs Group Inc.

“Seguimos esperando un repunte de la demanda en la segunda mitad del año”, dijo Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas en TD Securities. “Estamos viendo que los programas de vacunas avanzan en todo el mundo, y gran parte de Estados Unidos ya se está abriendo a medida que comienza la temporada de mayor conducciñon de automóviles”.

El petróleo se ha recuperado casi un 50% este año con la vacunación generalizada impulsando la demanda, mientras que la Organización de Países Exportadores de Petroleo y sus aliados, conocido como OPEP+, se ha mostrado cautelosa a la hora de devolver el suministro al mercado. Los productores de shale en la cuenca del Pérmico, rica en petróleo también se han frenado en gran medida. Estados Unidos está bombeando alrededor de 1,9 millones de barriles menos por día desde que el covid-19 hizo que los precios cayeran en 2020, una reducción más grande que la producción de Nigeria y Venezuela juntas.

Es probable que la demanda mundial de crudo haya alcanzado los 97 millones de barriles por día recientemente, frente a los 95 millones de hace unas semanas, según Goldman Sachs. El consumo antes de la pandemia rondaba los 100 millones de barriles diarios. El banco dijo que el petróleo es su opción alcista de mayor “convicción” entre los productos básicos.

El anuncio de la Reserva Federal esta semana de dos posibles alzas de tasas para 2023 hizo que el dólar se fortaleciera, lo que provocó que los precios de los productos básicos cotizados en la moneda se encarecieran. Eso provocó una venta masiva de materias primas a principios de semana.

Nota Original:Oil Rises for Fourth Week With Strong Global Demand Ahead

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.