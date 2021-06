Coronavirus.- El expresidente argentino Macri considera que el coronavirus es "una gripe, un poco más grave"

10-12-2019 El expresidente argentino Mauricio Macri POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA AMILCAR ORFALI



El exmandatario se ha vacunado en Miami después de asegurar que sería el último argentino en ponerse la vacuna



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El expresidente argentino Mauricio Macri ha calificado el coronavirus como una "gripe, un poco más grave", por lo que considera que "nunca" ha creído que fuera algo por lo que "uno tiene que estar sin dormir".



"No soy de los que he creído, realmente, que esta gripe, un poco más grave, es algo (por lo) que uno tiene que estar sin dormir por esta situación, pero dije, en este caso, 'liberemos una vacuna'", ha afirmado Macri en una entrevista publicada por el diario argentino 'El Sol'.



Estas palabras son en respuesta a la pregunta sobre las declaraciones que realizó en febrero y en las que sostuvo que no se vacunaría hasta que lo hiciera "el último argentino" y que entonces solo se vacuanría en Miami.



Macri ha viajado ya a Miami a vacunarse. "Esa vacunación fue lo que nos dio para insistir en la pregunta", ha explicado el periodista que lo entrevistó, Marcelo Torres, en declaraciones a FM Radio Con Vos. Por esa vacunación en Miami, Macri considera que "liberó una vacuna".



"Dije que no me iba a vacunar hasta que lo hiciera el último de los argentinos que necesitase la vacuna y lo cumplí: yo no viajé para vacunarme, viajé por una conferencia", ha argumentado Macri. ""Ya que no puedo comprar millones de vacunas, porque ya no soy el Presidente, hice una contribución. Mi vacuna ya no hace falta, yo ya me vacuné", ha remachado.



Para el exmandatario, "la pandemia es una desgracia, pero la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas", ha opinado Macri. "Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos", ha agregado.



Sin embargo, tras la publicación de la entrevista, Macri ha pedido perdón a los afectados por el coronavirus. "Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial de la COVID y el sufrimiento que ha causado", ha publicado Macri en su cuenta de Twitter.