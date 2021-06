Coronavirus.- Biden avisa del riesgo de la variante Delta e insta a avanzar en la vacunación

EEUU celebra el "hito" de haber alcanzado 300 millones de vacunas contra la COVID-19 aplicadas en 150 días



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha avisado este viernes del riesgo de la variante Delta, identificada por vez primera en India y caracterizada por su alto índice de contagio, por lo que ha instado a avanzar en la vacunación contra el coronavirus después de que el país haya alcanzado 300 millones de vacunas aplicadas.



"Si no está vacunado, corre el riesgo de enfermar gravemente, morir o contagiar (...) La nueva variante dejará a las personas no vacunadas aún más vulnerables de lo que eran hace un mes", ha advertido Biden en una rueda de prensa.



Así, se ha referido a la variante Delta como una cuestión de "seria preocupación", porque, como ha añadido, "es más fácilmente transmisible, potencialmente más letal y particularmente peligrosa para los jóvenes".



Ante ello, se ha llamado a la población a protegerse con la vacunación. "Si aún no se ha vacunado, hágalo ahora. Ahora. No lo pospongas. Es gratis. Es fácil. Es conveniente", ha aseverado el mandatario estadounidense.



De este modo, ha celebrado que Estados Unidos haya llegada este viernes a 300 millones de vacunas aplicadas en los 150 primeros días de su Administración, lo que supone el 65 por ciento de la población con al menos una dosis.



"Es un hito importante que simplemente no sucedió por sí solo o por casualidad. Se necesitó el ingenio de los científicos estadounidenses, la capacidad total de las empresas estadounidenses y una respuesta de todo el Gobierno a través de los gobiernos federales, estatales, tribales y locales", ha incidido.



Asimismo, ha llamado a recordar "cómo era la situación hace 150 días". "No teníamos suficiente suministro de vacunas para todos los estadounidenses, la infraestructura de vacunas ni la gente para administrarlas (...), pero le dimos la vuelta juntos actuando de manera rápida, agresiva y equitativa", ha dicho.



Biden ha destacado, en este aspecto, que ahora Estados Unidos está "en condiciones de proporcionar más de 500 millones de dosis de vacunas al resto del mundo, las 100 naciones más pobres", como anunció la semana pasada en el marco de su gira por Europa.



Estados Unidos acumula más de 33,5 millones de casos de coronavirus, mientras los muertos a causa de la enfermedad superan los 600.000, según datos de la Universidad Johns Hopkins.