Colombia.- Desconocidos asesinan a otro manifestante en Cali

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Individuos no identificados han asesinado este viernes a otro manifestante en la ciudad colombiana de Cali, epicentro del paro nacional que desde hace más de un mes mantiene en jaque al Gobierno del presidente Iván Duque. Varios vehículos han sido incendiados y hay varios detenidos.



La Unión de Resistencia Cali ha denunciado el ataque y ha informado de que la víctima es Eloy Alejandro Mata Díaz, tiroteado en torno a las 18.25 del viernes en el Puente de los Mil Días de Cali desde un automóvil no identificado.



"Siendo las 18.25 horas ingresa un carro no identificado al punto de resistencia las Mil Luchas disparando indiscriminadamente contra los manifestantes", ha informado el grupo.



"Hacemos el llamado a toda la ciudadanía a condenar de manera rotunda este accionar violento. Responsabilizamos al Gobierno nacional, departamental y distrital por estos ataques indiscriminados y exigimos detener esta masacre", ha añadido.



Este viernes se han producido graves enfrentamientos entre agentes antidisturbios y manifestantes en Cali durante el intento de los primeros de levantar un bloqueo impuesto en el marco de la huelga general que mantiene paralizado el país desde hace más de mes y medio.



Varios de los detenidos aseguran que participaban en una venta de camisetas, y otros, que tenían una exposición fotográfica y que luego fueron sorprendidos por los uniformados.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Juan Carlos León, ha explicado que la intervención buscaba "garantizar el derecho a la libre locomoción, así como la seguridad de todos los caleños".



El pasado martes, 15 de junio, el Comité del Paro Nacional anunció el cese temporal de las movilizaciones en el marco de la huelga indefinida iniciada el 28 de abril. Las autoridades estiman en 20 los fallecidos en el marco de las protestas, mientras que las organizaciones sociales sitúan la cifra en más de 60.