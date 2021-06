Así han cambiado Leonor y Sofía desde la coronación de su padre, el rey Felipe VI

01-01-1970 Proclamación del Rey Felipe VI, en Madrid (España), a 19 de junio de 2014. Europa Press (Foto de ARCHIVO) 27/4/2020. MADRID, 15 (CHANCE) Hoy la casa real española está de celebración ya que se cumplen siete años de la subida al trono del Rey Felipe VII el 19 de junio de 2014. Con el apoyo y el cariño incondicional de la reina Letizia durante estos años el monarca y su esposa han logrado formar una familia unida y feliz junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.Si bien durante la coronación del rey Felipe sus hijas demostraron ser dos niñas de lo más discretas y con una maravillosa educación en cuanto a protocolo se refiere, en la actualidad ambas han demostrado estar más que preparadas para ejercer sus respetivos papeles dentro de la monarquía española.En aquella ocasión tanto Leonor como Sofía vivieron uno de los momentos más importantes de sus vidas con dos looks muy similars sello de las modistas asturianas Nieves García Torres y Teresa Fernández Castro. Antes de ir diferenciando sus estilos personales con el paso de los años, era habitual ver a las pequeñas conectando sus looks en las citas más señaladas como fue el caso de la proclamación de su padre. En esta ocasión, llevaron vestidos exactos hechos a medida pero en colores diferentes.En la actualidad, convertidas en dos referentes de elegancia y discreción dentro de las familias reales europeas, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han dejado claro que tienen dos estilos muy difereciados, aunque con algunos matices en común. En una de sus últimas apariciones públicas, durante la confirmación de Leonor, pudimos observar algunas de las principales diferencias en cuanto a estilo se refiere entre las dos hermanas. Mientras que la Princesa de Aturias suele apostar por los vetidos co volúmenes y ceñidos a la cintura, Sofía prefiere las líneas rectas y atemporales en la mayoría de sus estilismos. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Hoy la casa real española está de celebración ya que se cumplen siete años de la subida al trono del Rey Felipe VII el 19 de junio de 2014. Con el apoyo y el cariño incondicional de la reina Letizia durante estos años el monarca y su esposa han logrado formar una familia unida y feliz junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.Si bien durante la coronación del rey Felipe sus hijas demostraron ser dos niñas de lo más discretas y con una maravillosa educación en cuanto a protocolo se refiere, en la actualidad ambas han demostrado estar más que preparadas para ejercer sus respetivos papeles dentro de la monarquía española.En aquella ocasión tanto Leonor como Sofía vivieron uno de los momentos más importantes de sus vidas con dos looks muy similars sello de las modistas asturianas Nieves García Torres y Teresa Fernández Castro. Antes de ir diferenciando sus estilos personales con el paso de los años, era habitual ver a las pequeñas conectando sus looks en las citas más señaladas como fue el caso de la proclamación de su padre. En esta ocasión, llevaron vestidos exactos hechos a medida pero en colores diferentes.En la actualidad, convertidas en dos referentes de elegancia y discreción dentro de las familias reales europeas, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han dejado claro que tienen dos estilos muy difereciados, aunque con algunos matices en común. En una de sus últimas apariciones públicas, durante la confirmación de Leonor, pudimos observar algunas de las principales diferencias en cuanto a estilo se refiere entre las dos hermanas. Mientras que la Princesa de Aturias suele apostar por los vetidos co volúmenes y ceñidos a la cintura, Sofía prefiere las líneas rectas y atemporales en la mayoría de sus estilismos.