Con un Messi encendido, Argentina vence 1-0 a Uruguay en el clásico rioplatense Por Luján ScarpinelliBrasilia, 19 Jun 2021 (AFP) - Argentina derrotó a Uruguay este viernes por 1-0 y se quedó con el clásico del Río de La Plata, liderada por Lionel Messi, que tuvo una noche inspirada en Brasilia, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América-2021.El equipo de Lionel Scaloni salió decidido a asfixiar a su vecino del Plata, con un Messi que cuando se enchufó fue incontenible para la Celeste, en el partido jugado en el estadio Nacional Mané Garrincha de la capital brasileña.El único gol del encuentro llegó a los 13 minutos como producto de la presión de los albicelestes, con un cabezazo cruzado del volante Guido Rodríguez a un centro de Messi.Uruguay, que se estrenó en la Copa tras descansar en la primera fecha, respondió con lucha pero con muy poco juego. Sus goleadores históricos, Luis Suárez y Edinson Cavani, intentaron incomodar a una zaga argentina que encontró mejor plantada que en los anteriores partidos. Pero el mediocampo Celeste no pudo imponerse para alimentarlos, y Uruguay continuó la racha sin goles que arrastra desde la doble fecha de eliminatoria a comienzos de junio.A tono con su naturaleza, el clásico tuvo polémica pasada la mitad del primer tiempo cuando Cavani cayó en el área albiceleste tras un contacto con Rodríguez por el que Uruguay reclamó penal. El árbitro brasileño Wilton Sampaio lo descartó sin dudar, y sin objeción del VAR.- El astro argentino, cómodo - Messi marcó el desequilibrio para la Albiceleste, honrando los halagos que le habían dedicado sus rivales en la previa del encuentro.Tal como lo había descrito el técnico charrúa, Oscar Tabárez, fue un "rey de la precisión". Se destacó en lo individual, generando peligrosidad con corridas explosivas, y como habilitador de sus compañeros cerca del arco de Fernando Muslera. Una de esas pelotas fue el centro que encontró Rodríguez para poner el 1-0, pero no logró igual conexión con Lautaro Martínez, un goleador en medio de una sequía. Este fue el primer gol con la albiceleste, del jugador del Betis, de 27 años, quien entró de titular como centrocampista en lugar de Leandro Paredes. El dinamismo de un primer tiempo animado se estancó en la segunda mitad, donde Uruguay intentó tomar protagonismo sin éxito, aunque no hubo jerarquías definidas.Argentina volvió a quedarse en el segundo tiempo, algo que le ha ocurrido en los últimos partidos, y que le ha costado dos empates tras ir en ventaja, contra Colombia y Chile, aunque esta vez pudo sellar el triunfo. mls/ma/ol