Argentina con suficiencia y Chile con gol en inglés toman control del grupo A

Jugadores de Argentina se felicitan hoy por la victoria contra Uruguay, tras el final de un partido por el grupo A de la Copa América en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil). EFE/Fernando Bizerra Jr

Brasilia, 18 jun (EFE).- Un triunfo con autoridad. Así salió este viernes de Brasilia la selección de Argentina, que con el gol de cabeza de Guido Rodríguez tras una jugada de Lionel Messi, estropeó el debut de Uruguay en la Copa América y llegó a 4 puntos de 6 posibles en el Grupo A.

Con idéntico balance quedó la selección de Chile, que horas antes venció a Bolivia, aunque sin la misma suficiencia de Argentina a Uruguay.

Dos goles a favor y uno en contra completan el balance idéntico de la Albiceleste y la Roja.

El volante Rodríguez no debía estar este viernes en la cancha del estadio Mané Garrincha cuando marcó el gol a los 13 minutos. Su presencia fue obligada por la lesión de Leandro Paredes, y junto con él otros tres jugadores aparecieron en el once titular.

Molina Lucero tomó el puesto del lateral Gonzalo Montiel, el defensor Cristian Romero volvió a la acción tras pasar por el dique seco y devolvió al banquillo a Lucas Martínez Quarta. Y Marcos Acuña desplazó a Nicolás Tagliafico.

Con estos cambios el seleccionador Lionel Scaloni logró presentar un equipo robusto y equilibrado que poco margen le dio a la Celeste. Tanto que en el primer tiempo el portero Emiliano Martínez lució como el único espectador autorizado en el estadio.

Argentina maniató a Uruguay, que no mostró mucha rebeldía para sacudirse, y en el segundo tiempo administró la renta.

En Goiania un inglés, de 22 años, que poco habla español, entregó este viernes a la selección de Chile su primera victoria en la Copa América de Brasil.

Pero este partido de la segunda jornada del Grupo A que pintaba fácil, terminó con los pupilos de Martín Lasarte contra las cuerdas.

Si bien Bolivia enlazó su segunda derrota en la competición, la desventaja por 1-0 no significó tanto para la evaluación como sí la recuperación que mostraron los jugadores dirigidos por el venezolano César Farías.

Benjamin Brereton, nacido en Stoke-on-Trent, es ahora la nueva alternativa de ataque de la Roja ante la ausencia por lesión del 'Niño Maravilla' Alexis Sánchez.

Tras su gol a los 9 minutos, Chile pudo golear pero los ataques fueron neutralizados por el portero Carlos Lampe. En el segundo tiempo el control del partido en el estadio Arena Pantanal fue todo de la Verde.

La Roja llegó a 4 puntos en el torneo producto de su empate 1-1 en el debut con Argentina.

En la tercera fecha los de Lasarte se medirán en este mismo escenario con Uruguay.

Bolivia tendrá descanso y el otro partido pondrá frente a frente a Argentina y Paraguay, que ganó en el debut y este viernes tuvo asueto.

La edición 47 de la Copa América continuará el domingo con la tercera fecha del Grupo B.

Brasil, que goleó en sus dos salidas, descansará en tanto que Venezuela chocará con Ecuador y Colombia con Perú.