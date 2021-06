AMP.- UE.- González Laya pide desplegar "la energía" de Europa y mejorar su proyección internacional

19-06-2021 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, este sábado durante su intervención en el Foro de Diálogo España-Italia en la sede de Foment del Treball en Barcelona POLITICA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA ECONOMIA DAVID OLLER (EUROPA PRESS)



Defiende la OTAN y también buscar "espacios de entendimiento" con Rusia y China



BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha dicho este sábado que la primera tarea de la UE es desplegar "con toda su fuerza" la energía que ha sido capaz sumar, y ha llamado a trabajar para mejorar su proyección internacional.



Lo ha afirmado en la clausura del Foro de Diálogo España-Italia, en la sede de Foment del Treball de Barcelona, con el ministro italiano de Exteriores, Luigi di Maio; los dos embajadores, Riccardo Guariglia y Alfonso Dastis, y los coordinadores del foro: Enrico Letta (exprimer ministro italiano) y Josep Antoni Duran.



"Esta energía no solo es el Next Generation EU, sino el deseo de construir una Europa más fuerte, más mancomunada y más solidaria. Ahora es el momento de desplegar con toda su fuerza esta energía", ha defendido.



ENTENDERSE CON RUSIA Y CHINA



Sobre la mejora de la proyección internacional, ha defendido convertir Europa en un actor más fuerte en las relaciones y en la acción exterior, a través de "más autonomía europea y más liderazgo" en los asuntos internacionales.



Ha propugnado un liderazgo basado y construido sobre alianzas, basado en la Alianza Atlántica, y ha añadido: "Pero haciéndolo también buscando espacios de entendimiento con otros países, hoy ineludibles, como son Rusia y China", y ha destacado también Latinoamérica.



Además, ha constatado que la OTAN ha advertido recientemente que el cambio climático es uno de los mayores riesgos a la seguridad colectiva: "No podemos hacerlo sin sentarnos a dialogar con China y, en menor medida, con Rusia".



También ha dicho que hay que liderar la descarbonización de las economías, y ha defendido hacerlo con "justicia, competitividad y equidad".



"Haciéndolo de manera que no hagamos pagar a unos la factura, dejando a otros sin la responsabilidad de este gran esfuerzo que es lo que nos va a garantizar la competitividad futura", ha añadido.



ECONOMÍA DIGITAL Y FISCALIDAD



Para la ministra, desplegar toda la energía europea también significa "regular de una manera más inteligente la economía digital, empezando por la fiscalidad", y ha pedido un esfuerzo de justicia fiscal.



"Desplegar nuestras energías para construir más fortalezas en la Europa social. Este pilar también ha sido clave para evitar dejar atrás a partes enteras de nuestras ciudadanía en estos momentos de crisis y evitar la fractura de la desigualdad, que es nuestra mayor amenaza a la democracia", ha avisado.



ESPAÑA E ITALIA "EN EL CENTRO"



En cuanto a España e Italia, la ministra ha dicho que ambos países tienen una tarea particular a impulsar en los próximos años: "Hemos entendido que, si lo hacemos juntos, podemos alcanzar estos objetivos de manera contundente".



"Hemos entendido que, para que la UE tenga todos sus motores en funcionamiento, España e Italia tienen que estar en el centro del juego y eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses", ha dicho.