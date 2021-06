Ainhoa Arteta, defensora de Plácido Domingo y detractora de Irene Montero: "A mí esa señora tampoco me importa mucho"

01-01-1970 Ainhoa Arteta en una imagen de archivo de Europa Press SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 19 (CHANCE)



Tiene las ideas más claras que la voz, y la intensidad con la que las expresa es la misma que pone en sus actuaciones. Ainhoa Artera se declara defensora a ultranza de su compañero Plácido Domingo y detractora férrea de la Ministra de Igualdad, Irene Montero.



La semana pasada Plácido Domingo fue recibido con una prolonagada ovación en el Auditorio Nacional de Madrid habiendo superado las acusaciónes de acoso, de las que aceptó "toda responsabilidad", y que hicieron mella en su compromisos profesionales. Tras año y medio sin actuar en España, el barítono se enfrentaba a su público ofreciendo una gala a beneficio de Cruz Roja con una actuación que no dejó indiferente ni a detractores ni a defensores, entre estos últimos, la soprano Ainhoa Arteta.



"Fue una maravilla, yo me alegré muchísimo de que Plácido volviera y sobre todo de la reacción del público que fue estupenda. Hay que seguir adelante y ya sabéis mi opinión. Le he respetado desde el principio, sigo respetándole y sigo teniendo mi opinión particular y para mí seguirá siendo un hombre respetabilísimo y que en mi opinión va muy lejos de lo que se le acusó", aseguraba Ainhoa, para quien las críticas vertidas por Irene Montero sobre Plácido carecen de tanta relevancia para ella como su persona: "A mí esa señora tampoco me importa mucho".



Visiblemente más recuperada de las secuelas que que sufrió tras pasar la Covid, llegando a tener que recurrir a una silla de ruedas para desplazarse, Ainhoa recuerda la importancia y gravedad de esta enfermedad no compartiendo las teorías negacionistas de las que es abanderado, entre otros, el también cantante Miguel Bosé: "Creo que es demasiado evidente todo lo que hay, y que hay un virus que creo que viene para quedarse y que vamos a tener que concienciarnos todos para poder combatirlo todos".