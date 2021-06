Fans gather at Paris bar to watch Hungary v France match

Start: 19 Jun 2021 14:16 GMT

End: 19 Jun 2021 15:00 GMT

PARIS - French fans gather in Paris bar to watch France v Hungary Euro 2020 Group F match on big screen.

Restrictions:

BROADCAST:

DIGITAL:

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: France

Topic: Sports

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com