Acnur pide a las naciones del mundo "no construir muros" contra los migrantes

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Filippo Grandi (c) habla junto a la Viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia Adriana Mejía, en el festival musical "Así suena la integración", en Barranquilla (Colombia). EFE/Hugo Penso

Barranquilla, 19 jun (EFE).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, pidió este sábado desde la ciudad colombiana de Barranquilla a los dirigentes y políticos de las naciones del mundo "no construir muros" contra los migrantes y refugiados.

Durante el concierto "¡Así suena la integración!", celebrado en esta ciudad del Caribe colombiano en conmemoración del día Mundial del Refugiado y del Desplazado, Grandi afirmó que "hay muchos países que rechazan, que construyen muros, que no aceptan a los migrantes y refugiados que incluso llegan en barcos haciendo viajes muy peligrosos".

Para Grandi, "este rechazo, esta exclusión es terrible desde el punto de vista moral y además no soluciona el problema de la migración y del refugio, que solamente se resuelve constructivamente con acogida bien organizada y con la eliminación de la irregularidad como lo está haciendo actualmente Colombia".

"Yo espero que el programa de regularización de migrantes en Colombia lo escuchen también los líderes de países que rechazan a los refugiados, porque la solidaridad también va en el sentido del interés de la comunidad de acogida porque es ahí donde está la fuerza de la protección temporal", anotó.

MEDIDA FANTÁSTICA

El jefe de la Acnur calificó de "fantástica" la implementación en Colombia del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos porque significa "su inclusión en los servicios públicos, en la economía y es también una protección contra la explotación y el abuso, muy frecuentes en situaciones de desplazamiento en el mundo entero".

Al considerar que los refugiados también pueden contribuir y convertirse en una fuerza positiva para las comunidades que los acogen, Grandi resaltó que el objetivo es apuntar hacia la inclusión, hacia el momento en el que los migrantes puedan, si es posible, regresar a su país, que es la solución más duradera.

En Colombia el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos pretende beneficiar a unos dos millones de ciudadanos que han llegado huyendo de la crisis económica y social en su nación.

El informe sobre refugiados en el mundo divulgado por el organismo muestra que en el 2020 la cifra de personas que debieron abandonar sus lugares de origen alcanzó un récord de 82,4 millones.

En cuanto a los venezolanos en esa condición, el organismo precisó que son 4,9 millones, de los cuales 1,7 millones están en Colombia.

La vicecanciller del país, Adriana Mejía, quien acompañó a Grandi en Barranquilla, destacó que el Estatuto de Protección contribuirá a la integración socioeconómica de la población migrante, reducirás sus condiciones de vulnerabilidad, y les permitirá acceder a bienes y servicios del Estado.

CONCIERTO "ASÍ SUENA LA INTEGRACIÓN"

Para conmemorar el Día Mundial del Refugiado y del Desplazado, ACNUR a través de su campaña "Somos Panas Colombia" organizó en Barranquilla el concierto "¡Así Suena la Integración!", que tuvo como atracción central el grupo Monsieur Periné y al cantautor venezolano Rafa Pino.

Catalina García, voz líder de la agrupación musical, manifestó que el propósito del concierto es "enaltecer el coraje y la valentía de quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares buscando protección".

"En mi caso personal, mi padre fue refugiado en Estados Unidos y pienso que todos los colombianos tenemos alguna historia cercana en nuestras familias acerca de desplazamientos que no necesariamente han sido por deseo, y como sociedad tenemos una deuda histórica con tantas familias", dijo la vocalista a EFE antes de su presentación.

Agregó que "para nosotros es un honor hacer parte de esta conmemoración y poder alzar la voz por esas familias venezolanas que están separadas, poder dar aliento a esas personas que necesitan valor para tomar la decisión de irse de su país y dejar el corazón en su tierra, y agradecer que a través de la música también podemos tender puentes".

Santiago Prieto, guitarrista y fundador de Monsieur Periné, expresó que decidieron iniciar su presentación con la canción "Mi libertad", porque la consideraron apropiada ya que "envía un mensaje muy bonito de empoderamiento del ser humano".