99-104.Curry y Harris salvan a Sixers y fuerzan el séptimo y decisivo partido

Atlanta (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Los Philadelphia Sixers sufrieron de nuevo este viernes, pero al final encontraron el camino de conseguir la victoria de visitantes por 99-104 ante los Atlanta Hawks, en el sexto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este, que les permitió empatar (3-3) al mejor de siete.

El decisivo séptimo partido se jugará el domingo por la noche en el Wells Fargo Center de Filadelfia y el ganador disputará la final contra el equipo que se imponga en la eliminatoria que disputan los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks y que también está empatada (3-3).

Los Sixers se mantuvieron confiados después de perder grandes ventajas en derrotas consecutivas ante los Hawks y continuaron evitando las dudas después de quedarse atrás por 12 puntos al comienzo del sexto partido, que les era de vida y muerte.

Finalmente su condición de número uno de la Conferencia Este al concluir la temporada regular quedó justificada.

El escolta Seth Curry anotó seis triples y llegó a los 24 puntos para convertirse en el factor sorpresa ganador, lo mismo que sucedió con el alero Tobias Harrias, que aportó otros 24 tantos, que les ayudaron a superar la labor del base estrella de los Hawks, Trae Young, que acabó con 34.

"Viste la pelea y el coraje de todo un grupo", declaró el alero Harris. "Supimos sufrir como equipo y al final reaccionamos también como tal".

Harris hizo cuatro tiros libres en los últimos 13 segundos para proteger el liderato.

A pesar que todavía no está recuperado de sus problemas físicos en la rodilla derecha, el pívot camerunés Joel Embiid aportó un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes que ayudaron a los Sixers.

"Esta noche creo que mostramos esa fortaleza mental necesaria en los equipos ganadores y salimos por la puerta grande", declaró el base australiano Ben Simmons, que acabó con apenas seis puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

Curry acertó seis de nueve triples mientras sirvió como la respuesta de Filadelfia para los tiros de larga distancia de Young.

"Es divertido. Es muy divertido", comentó Curry. "Ese es un gran equipo en su campo... Solo tienes que capear la tormenta y volver a ellos en el otro extremo".

El triple largo de Young, justo antes de que expirara el reloj de lanzamiento, redujo la ventaja de Filadelfia a 93-94. Embiid respondió con una canasta.

Los tiros libres de Embiid y el base reserva Tyrese Maxey, que anotó 16 puntos al salir del banquillo, llevaron la ventaja a 93-98.

La canasta del ala-pívot italiano Danilo Gallinari, que acabó con 16 puntos, a falta de 20 segundos para el final redujo la ventaja a tres, pero los Sixers anotaron seis de seis tiros libres para asegurar la victoria de la salvación.

Los Hawks se recuperaron de desventajas de 18 y 26 puntos para ganar partidos consecutivos y estaban en posición de asegurar la serie en casa.

"Eso nos dolió a todo el equipo", declaró Harris sobre las grandes ventajas en dos derrotas. "Dijimos que realmente va a haber muchas críticas, pero realmente tenemos que mantenernos enfocados porque la serie no ha terminado... Como grupo, básicamente, nos enfocamos en eso".

Los Hawks finalmente comenzaron con fuerza, liderando por 12 puntos en el primer período y nunca perdiendo en la primera mitad. Atlanta lideraba 51-47 en el entretiempo.

Los Sixers abrieron la segunda mitad con una ráfaga de cuatro triples, incluidos tres de Curry, durante una racha de 14-0 para abrir la segunda mitad, que le dio a Filadelfia una ventaja de 51-61.

El equipo de Filadelfia lideró por 11 en 68-57 luego de un tiro en suspensión de Embiid.

"No creo que estuviéramos acertados", declaró el entrenador interino de los Hawks, Nate McMillan, quien dijo que el equipo tuvo problemas cuando "comenzó a hacer tiros rápidos. No los hicimos trabajar en defensa".

Atlanta recortó la ventaja a 76-80, entrando en el período final.

Después de superar a Filadelfia 40-19 en el último cuarto de su remontada por 106-109 en el quinto partido, los Hawks tomaron el impulso en el período inicial del sexto.

El tiro en suspensión del ala-pívot Josh Collins para abrir el partido ayudó a Atlanta a anotar 10 de los primeros 12 puntos del juego.

Un robo y un tiro libre del Kevin Huerter, quien anotó 17 puntos, estiró la ventaja a 12 tantos por primera vez con el parcial de 20-8.

Un largo triple de Young volvió a ampliar la ventaja a 12 en 25-13.

El buen partido de Maxey como sexto jugador ayudó a los Sixers a recuperarse. Un tiro en suspensión de Maxey al comienzo del segundo período empató el marcador (29-29)-

Tras un tiempo muerto que le dio a McMillan la oportunidad de enviar a Collins y Young de regreso al juego, Atlanta respondió con una racha de 10-0 que incluyó tres canastas y un robo de Young.

Después de su lanzamiento de contraataque durante la racha, Young celebró con una sonrisa y un movimiento de hombros, pero la ultima celebración la iban a tener los Sixers, que ahora vuelven a tener la ventaja de campo.