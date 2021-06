VÍDEO: UE.- Bruselas cree que hay una "ventana" para resolver la disputa con Londres con respecto a Irlanda del Norte

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, ha asegurado este viernes que existe una "ventana" de oportunidad para que Reino Unido y la UE resuelvan a través del "diálogo político productivo" la disputa que sigue abierta a cuenta de la aplicación en Irlanda del Norte de lo pactado en el acuerdo del Brexit.



En un discurso en una ceremonia del Colegio de Europa, el eslovaco no ha aclarado si Bruselas aceptará la propuesta de Londres para prorrogar el periodo de gracia que permite temporalmente la entrada a Irlanda del Norte de productos de carne refrigerada procedentes de la isla de Gran Bretaña, pero ha afirmado que existe margen para resolver la situación.



"Estoy convencido de que todavía hay una ventana para un diálogo político productivo y resultados positivos, en particular a la luz del contacto de Reino Unido con nosotros sobre la carne refrigerada", ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario. "Y por tanto, confío en que nuestros homólogos de Reino Unido utilicen esta ventana con energía y perseverancia", ha añadido.



Reino Unido solicitó este jueves al Ejecutivo comunitario una extensión del periodo de gracia que permite, en contra de lo estipulado en los acuerdos del Brexit, el envío de carne refrigerada desde la isla de Gran Bretaña a Irlanda.



En la actualidad, esta excepción está permitida hasta el 30 de junio y las autoridades británicas han solicitado una prórroga hasta el 30 de septiembre. Una vez superada la fecha fijada, estos productos quedarán vetados porque la UE no podrá certificar su seguridad, razón por la que algunos medios británicos hablan ya de la 'guerra de las salchichas'.



La Comisión Europea señaló después en un comunicado que analizará la petición, pero añadió que para aceptarla "Reino Unido debe aplicar completamente el Protocolo" sobre Irlanda, que es "la solución encontrada para proteger los Acuerdos de Viernes santo, el correcto funcionamiento de la economía de toda la isla y la integridad del mercado único de la UE".



"No hay alternativa al Protocolo", enfatiza el comunicado emitido por Bruselas, en el que también se precisa que Sefcovic se reunirá "lo antes posible" con su homólogo británico David Frost y su equipo para "discutir en detalle la petición".



