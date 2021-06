Unicef no ha dicho que prohibir la pornografía a los niños viola sus derechos

También habla de la responsabilidad de esa industria con los menores y de la necesidad de una revisión de los mecanismos tecnológicos para validar en esos sitios web la edad real de los internautas que acceden a este contenido sexual. EFE/Kim Ludbrook/Archivo

Bogotá, 18 jun (EFE).- No es cierto que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) haya asegurado que impedirles a los niños que vean pornografía va en contra de sus derechos, como alega un vídeo viral que circula en Latinoamérica.

El videocomentario en cuestión, que ha sido visto más de 35.000 veces en Facebook y WhatsApp, fue publicado por una psicóloga mexicana, llamada Karla Durazo, acompañado por el mensaje: “UNICEF dice que impedir ver pornografía a niños es ir en CONTRA de sus derechos. ¡UNICEF en contra de la niñez y las familias!”.

“No nos queda más que alzar la voz y decir #conmishijosNOtemetas. Puedes descargar el supuesto estudio y guía donde promueven el uso de pornografía en menores, por un disque estudio en una pequeña población de Europa. COMPARTE! (sic)”, continúa la leyenda.

En el vídeo, Durazo califica la supuesta conclusión de Unicef de “bastante alarmante” y expone que, como ya ha advertido antes, hay entes y movimientos que “van a querer hacer reformas, mover cosas para tratar de ‘ir normalizando’ muchas cosas que van a ir afectando la niñez”.

“Creo que queda muy claro que todas esas instituciones no están a favor de la niñez, a favor de la familia. (...) Porque hay cientos de estudios que nos indican que la pornografía no genera nada positivo en el área emocional y psicológica de un menor de edad”, añade.

Durante las imágenes, Durazo cita un reporte de la agencia de Naciones Unidas, titulado “Herramientas de seguridad de la era digital y derechos del niño en línea alrededor del mundo”, y asegura: “Ahora, por hacer un estudio, como menciona ahí, en la Unión Europea y que observaron niños que veían pornografía y los veían ‘más felices’".

"No sé en qué se basan. Pero hay cientos de estudios que nos dicen que la pornografía no es para nada saludable”, completa.

DATOS: Lo cierto es que ni Unicef ni Emma Day, autora del artículo académico, han apoyado la exposición de los menores al contenido sexual. El texto pide, en realidad, que las regulaciones antipornografía para niños no minen su acceso a materiales de educación sexual que, según ciertas regulaciones en diversos países, pueden ser marcadas como tal.

Tras una consulta de Efe, una portavoz de Unicef hizo llegar un boletín del capítulo brasileño de esa agencia de la ONU, en el que la entidad califica la información de “FALSA”.

“Es #FALSA la noticia que circula en WhatsApp y sitios de internet sobre UNICEF y la pornografía. La posición de UNICEF es inequívoca: ningún niño debe ser expuesto a contenido pornográfico ni a cualquier otro contenido nocivo en línea o fuera de ella”, asegura el ente también en su perfil de Twitter.

“En publicaciones en las redes, un artículo coordinado por UNICEF está generando interpretaciones equivocadas. El texto discute cómo mejorar la protección de los niños en internet y presenta los numerosos riesgos y daños asociados a su acceso y otros contenidos nocivos”, sigue el boletín.

De hecho, tras una búsqueda y revisión del material, es posible encontrar en el numeral cinco de dicho artículo académico que Day, responsable de su elaboración y consultora de Unicef, presenta los riesgos de exponer a los menores a contenidos sexuales.

También habla de la responsabilidad de esa industria con los menores y de la necesidad de una revisión de los mecanismos tecnológicos para validar en esos sitios web la edad real de los internautas que acceden a este contenido sexual.

“Desde una perspectiva de derechos, sería necesario un cuidado extremo para evitar excluir a los niños de recursos de salud sexual y reproductiva que se encuentran en línea. Material de educación sexual, incluyendo recursos LGBTQ, puede clasificarse como pornografía en algunos contextos”, expone textualmente Day, lo que llevó a las malas interpretaciones.

“La posición de UNICEF es clara: ningún niño debe ser expuesto a contenido nocivo, en línea o fuera de ella. Tras su publicación, algunos extractos dieron lugar a interpretaciones incorrectas y diferentes de lo que UNICEF defiende. El texto ha sido eliminado para hacer los ajustes necesarios”, cerró la entidad.