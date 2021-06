Turquía/Azerbaiyán.- Rusia niega que Turquía prevea instalar una base militar en Azerbaiyán

23-02-2012 Imagen de archivo de una bandera de Turquía POLITICA INTERNACIONAL CANTABRIA ESPAÑA EUROPA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha negado este viernes que Turquía tenga previsto instalar una base militar en suelo azerí y ha calificado las informaciones al respecto de "rumores".



"No hemos abordado ese asunto, pero no hago declaraciones sobre rumores", ha dicho Lavrov al respecto, según informaciones de la agencia de noticias TASS. Sus palabras han llegado después de que se reuniera con su homólogo bielorruso, Vladimir Makei.



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señaló el jueves que no descarta la posibilidad de que el país instale una base militar en suelo azerí tras el acuerdo firmado durante su visita a la ciudad karabají de Shusha.



"Es un tema que podría tener desarrollo en el futuro, no está al margen de la Declaración de Shusha", declaró entonces Erdogan, que matizó que el asunto podría concretarse en futuras negociaciones bilaterales entre Azerbaiyán y Turquía.



Erdogan subrayó, además, que para ello serán importantes las conversaciones entre el presidente azerí, Ilham Aliyev, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. La Declaración de Shusha, firmada este semana, establece que Azerbaiyán y Turquía celebrarán consultas, tomarán iniciativas conjuntas y se brindarán mutuamente la asistencia necesaria en caso de amenaza o agresión de un tercer Estado o estados contra su soberanía.