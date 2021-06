Tenis.-Garbiñe Muguruza cae eliminada ante la francesa Cornet en cuartos de Berlín

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza resultó eliminada del torneo de Berlín, puntuable para la WTA y que se disputa sobre hierba, después de caer este viernes en los cuartos de final ante la francesa Alizé Cornet por 4-6, 6-3, 7-6(5).



La sexta cabeza de serie del evento libró una dura 'batalla' en la capital alemana ante la 63 del mundo, que se alargó por dos horas y media, de nuevo bajo un intenso calor, y el que tuvo una bola de partido al resto en el tercer parcial antes de quedarse al borde de hacer una gran remontada en la 'muerte súbita'.



Muguruza comenzó más sólida que la francesa. Tras intercambiar 'breaks' en sus primeros servicios, la de Caracas logró una segunda rotura y esta vez, apoyado en buen servicio, la aprovechó para coger ventaja en el marcador.



Pero a partir de ahí, Cornet mejoró sensiblemente sus prestaciones, ayudada por una rotura nada más iniciarse en la segunda manga que le dio ventaja en el marcador. Muguruza, que tuvo que ser asistida por una molestia en el tobillo izquierdo, no pudo tener opciones al resto y se vio abocada a una tercera manga muy igualada.



Las dos tenistas se mostraron muy poderosas con el saque y sin dar demasiadas concesiones, pero fue la hispano-venezolana la que tuvo la única de la manga, una bola de partido al resto con 5-4 que no pudo aprovechar.



Finalmente, tuvo que decidir el billete para las semifinales el 'tie-break' y ahí la francesa cogió una gran ventaja de 6/1. La doble campeona de 'Grand Slam' no se quiso rendir y se llegó a poner 6/5 y servicio, pero no pudo cerrar la remontada.