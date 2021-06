Tenis.-El RCT Barcelona-1899 y la academia de Rafa Nadal alcanzan un acuerdo de formación

18-06-2021 Sebastià Nadal y Jordi Cambra en la Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor (Mallorca). El RCT Barcelona-1899 y la Rafa Nadal Academy by Movistar han llegado a un acuerdo estratégico en virtud del cual los socios del RCTB-1899 podrán realizar estancias de formación, tanto de tenis como de pádel, en las instalaciones del tenista balear en Manacor bajo la dirección de algunos de sus mejores entrenadores, informó el club barcelonés. DEPORTES RCT BARCELONA-1899



El RCT Barcelona-1899 y la Rafa Nadal Academy by Movistar han llegado a un acuerdo estratégico en virtud del cual los socios del RCTB-1899 podrán realizar estancias de formación, tanto de tenis como de pádel, en las instalaciones del tenista balear en Manacor bajo la dirección de algunos de sus mejores entrenadores, informó el club barcelonés.



"Se trata de un convenio de colaboración a largo plazo que se inicia ya este mismo verano, con la estancia de varios alumnos de la Escuela de Competición del Club en la Rafa Nadal Academy by Movistar, con el objetivo de perfeccionar tanto su técnica como la táctica y de poder entrenarse con algunos de los mejores jugadores de sus categorías", indica.



"En próximas convocatorias se irá ampliando el abanico de jugadores en todas las edades y categorías, así como niños y niñas de la escuela social del club", añade el RCT Barcelona-1899, que rubricó el acuerdo con la firma de su presidente, Jordi Cambra, acompañado por varios miembros de la Junta Directiva del club y de Sebastià Nadal, padre de Rafa, acompañado por Carlos Costa, mánager de Nadal y miembro de la Junta Directiva de la Academia.



"Estamos muy contentos de poder ofrecer nuevas fórmulas de formación a nuestros jugadores, tanto juniors como seniors, y de hacerlo de la mano de uno de los jugadores más importantes que ha tenido nuestro Club como es Rafa Nadal", apuntó el presidente del RCT Barcelona, Jordi Cambra.



Por su parte, el director de tenis de la Rafa Nadal Academy by Movistar, Toni Nadal, también puso en valor la importancia del acuerdo: "El RCT Barcelona-1899 es, sin duda, uno de los clubs más prestigiosos de España y uno de los más reconocidos a nivel mundial", subrayó.



"Nos unen muchísimas cosas con ellos y, por eso, será una alegría que sus jugadores puedan venir a disfrutar de nuestras instalaciones y de nuestra metodología de entrenamiento. Estoy convencido de que esta alianza será todo un éxito", sentenció Toni Nadal.