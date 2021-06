Tebas avanza un "cambio de estrategia" en la subasta de derechos de TV de LaLiga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante su participación en el foro 'EFE Sport Business Days' organizado por la Agencia EFE y Best Option Media sobre la industria en el deporte, este jueves en Madrid. EFE/ Javier Liaño

Madrid, 18 jun (EFE).- LaLiga de fútbol prepara "un cambio de estrategia" a la hora de configurar los paquetes de próxima subasta de derechos audiovisuales de la competición para el mercado nacional, según avanzó el presidente de la organización, Javier Tebas durante el primer foro 'EFE Sport Business Days'.

La asociación de clubes ya prepara el nuevo concurso ('tender') para la adjudicación de los derechos audiovisuales de las dos principales categorías del fútbol español, a nivel nacional, a partir de la temporada 2022-23.

El actual contrato, que cubre hasta el final de la próxima campaña 2021-22, generó 1.105 millones de euros en ingresos en la temporada 2019-20, algo menos de los 1.143 millones de la 2018-19 por el efecto de la pandemia, a los que se suman 708,4 millones por los derechos internacionales, cuyos concursos tienen otros plazos.

Pese a los descuentos que han afrontado otras ligas europeas, como la Serie A italiana -que ha pasado de recibir 973 millones de euros por temporada en el trienio 2018-21 a 927,5 millones tras su reciente concurso-, el presidente de LaLiga considera que podrán aumentar sus ingresos por la retransmisión televisiva nacional de sus competiciones.

"Yo siempre soy optimista, pero lo que tengo claro es que no vamos a crecer a dobles dígitos, eso se ha acabado por un periodo de tiempo. Vivimos una época en que la crisis de la covid-19 y la transición entre la IPTV y el mundo de las OTT puede penalizar. Pero soy optimista, igualamos o crecemos", afirmó durante su participación en el foro 'EFE Sport Business Days'.

Preguntado por si podría cambiar la estructura de los lotes de partidos que se ofrecen en el concurso -que en el anterior periodo separaba los 8 partidos de Primera División de pago en un lote, el 'partidazo' de pago en otro, y el partido en abierto en otro-, Tebas dejó entrever "un cambio de estrategia" en este sentido.

"Sí que va a haber un cambio de estrategia a la hora de la configuración del 'tender'. Va a haber muchos lotes, muy diferentes, y en cuatro 'subtenders' diferentes. Puede haber como ahora, ocho en pago, el partidazo y uno en abierto; pero puede haber siete en una plataforma, tres en otra y tres jornadas aparte, tipo lo que tiene Amazon en Inglaterra. Va a ser diferente", señaló.

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon ya ha hecho algunas compras de derechos audiovisuales de competiciones europeas: compró los partidos del 'Boxing Day' (26 de diciembre) de la Premier League inglesa, algunos lotes de la Liga de Campeones en Alemania e Italia, y recientemente se hizo con la primera y segunda división francesas para las próximas tres temporadas, después de la salida del grupo español Mediapro.

"La entrada de Amazon en la liga francesa es un tema a estudiar, porque ha roto la política que venía haciendo. Ha comprado a precio de saldo, a un precio bajo comparado con lo que esperaba la propia liga francesa", analizó Tebas.

En cuanto a la venta internacional de sus derechos televisivos, LaLiga anunció recientemente un acuerdo con la ESPN estadounidense, propiedad de Disney, que podrá exhibir el campeonato en EEUU hasta la temporada 2028-29.

"Este acuerdo coloca a LaLiga en el operador más importante del deporte en Estados Unidos. Yo lanzaría un mensaje, para que veamos que cuando se dice que se va a ir Messi y van a caer los valores: hemos firmado ocho años, y no sabemos si Messi va a estar. Lo que saben seguro es que no va a estar dentro de ocho años, ni saben qué jugadores va a haber, dentro de ocho años. Es un mensaje sobre lo importante que es LaLiga, la competición y lo que hemos sabido crear los clubes en estos siete años", resaltó Tebas.

"SI DISNEY SE DIRIGE DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR, ¿CÓMO NO LO VAMOS A EXPLORAR NOSOTROS?"

La asociación de clubes del fútbol profesional español lanzó hace tres años 'LaLigaSportsTV', su plataforma de televisión a través de Internet (OTT) en la que pueden ver desde partidos de la Primera Iberdrola femenina a la Liga Sacyr Asobal de balonmano, la Liga Nacional de Fútbol Sala y otros muchos deportes; una herramienta de la que su presidente destaca el valor de los datos que les aporta.

"La OTT es una parte, el 'Fantasy' es otra parte, la aplicación es otra, los juegos es otra, muchas aplicaciones de los clubes... El ecosistema digital consiste que todos los datos, millones, están relacionados, sabemos cuándo un usuario ve la OTT, y es a la vez usuario del Fantasy, y cómo navega por nuestros ecosistemas digitales, eso nos permite hacer estrategias de patrocinio y empujar audiencias de televisión", relató.

Tebas explicó que su plataforma de televisión por internet ya tiene 1.700.000 usuarios registrados y les ha servido para algo "fundamental": conocer "cómo funciona el mundo de la OTT", un tipo de servicio directo al consumidor hacia el que caminan las grandes compañías del ocio y el entretenimiento audiovisual.

"Disney antes distribuía su canal a través de 'telecos', ahora en Asia se ha retirado de todas, quiere ir directamente al consumidor, que es lo que hace Netflix. Eso está ocurriendo en el deporte con DAZN. Cómo una liga como la española, que está cerca de 2.000 millones de euros de facturación en derechos audiovisuales, cómo no va a conocer perfectamente este mundo, seríamos unos irresponsables si no lo conociéramos", argumentó.

Para el presidente de LaLiga, dar ese paso a ofrecer directamente servicios al consumidor es "el futuro" de su entidad. "Si hemos dado el paso de vender entradas, vender derechos a terceros, como no demos este paso nuestro valor quedará en un tercero", insistió.

¿Ve Javier Tebas un futuro en el que el espectador del fútbol español en lugar de abonarse a un operador de televisión se suscriba directamente a LaLiga para ver los partidos?

"Sí, tardaremos un tiempo. Podemos tardar 5, 6 años, pero el modelo al cliente final va a ocurrir. Si el fútbol en España es más premium que Disney, ¿por qué ese modelo es bueno para Disney y malo para una propiedad de ocio y entretenimiento que es mayor que Disney en España? El modelo es bueno, lo que habrá que buscar es si solo será LaLiga, otros deportes... Eso hay que irlo trabajando", finalizó el presidente de LaLiga, primer invitado de los foros 'EFE Sport Business Days'.