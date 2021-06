Tabárez alaba a Argentina y resalta a Messi como factor determinante

El seleccionador de Uruguay, Oscar Tabárez, se deshizo este jueves en elogios hacia Lionel Messi, el capitán de Argentina al que se enfrentará el viernes en Brasilia por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América-2021.

En la rueda de prensa virtual previa a una nueva edición del centenario Clásico del Río de la Plata, Tabárez destacó el nivel de la selección argentina, que según él, tiene a Messi como factor determinante.

"Vamos a enfrentar a un equipo muy calificado, de buen juego. En el partido contra Chile se acercó muchísimas veces al arco con suerte dispar y no pudo concretar. Pero tienen un jugador como Lionel Messi que es un rey de la precisión en campo, con pelota en movimiento y en la pelota quieta", dijo el veterano técnico.

Tabárez afirmó que la Celeste, que debuta este vienes en la Copa América-2021, llega al torneo "con ilusión".

"Creo que tenemos claro lo que tenemos que intentar y posteriormente veremos qué es lo que ocurre. Vinimos a la Copa América a tratar de llegar lo más lejos posible y no a dar una exhibición. Eso va a estar en la cabeza de cada jugador nuestro".

A sus 74 años y desde 2006 al frente de la selección uruguaya en su segunda etapa, Tabárez resaltó la importancia de no cometer errores en el partido ante un equipo del nivel de Argentina.

"La idea es no cometer errores porque a veces entramos con exceso de energía. Hay que tener confianza, actitud, pero también interiormente tranquilidad de que no es una final. Es el inicio de una serie contra un rival calificado que nosotros lo vemos como un clásico. No es un partido cualquiera, los futbolistas lo saben, los uruguayos lo sentimos así", comentó.

También habló sobre el partido el defensa y capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, que a sus 35 años admitió que son sus "últimos partidos con la selección", que defendió los últimos 16 años.

"Quiero entregarme con cuerpo y alma para ayudar al equipo desde donde me toque", dijo.

Para el actual jugador del Cagliari, "las claves (contra Argentina) van a pasar por dos fases fundamentales: la defensiva y la ofensiva".

"En lo defensivo debemos achicar, cortar espacios y parar jugadores como Messi. Estar atentos a lo que él puede hacer con la pelota, ya que es capaz de sacarse dos o tres futbolistas de encima", y pronosticó que "será, como todos los clásicos, un partido parejo", concluyó.

