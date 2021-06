Suramérica quiere mover las cajas registradoras del turismo pese a la covid

Visitantes fuero registrados al recorrer el pabellón del Quindio, durante la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Claudia Polanco Yermanos

Bogotá, 18 jun (EFE).- Suramérica se declara lista para hacer sonar de nuevo la caja registradora de su lesionada economía a través de la reactivación del turismo, una competencia que se vislumbra feroz y que se dará aún en medio de la dura batalla que la región libra contra el coronavirus.

En un primer paso para dar a conocer su oferta a los turistas del mundo, representantes de Brasil, Chile, Argentina y Perú se encontraron con sus pares de Colombia esta semana en la 40 Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), que se realiza hasta este viernes en Bogotá.

En la que es la primera feria presencial que se realiza en América Latina desde que en 2020 la "normalidad" cambió por cuenta de la pandemia, se dejó en evidencia que los motores de la reactivación están ya encendidos y prueba de ello es que, a la fecha, estos cinco países han aplicado 124.651.417 dosis de las vacunas contra la covid-19, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

BRASIL QUIERE HACER DEL TURISMO SU MOTOR

Brasil recibió a 6,3 millones de turistas internacionales en 2019, de los cuales 3,6 millones procedían de países suramericanos.

Recientemente, el ministro de Turismo, Gilson Machado Neto, dijo a periodistas que el sector, que emplea a 7 millones de brasileños, tiene la capacidad de crecer más y convertirse en el "motor de la economía".

Para sacudirse las pérdidas, el segundo país del mundo más castigado por el virus en cuanto a número muertos, solo por detrás de EE.UU., ultima los detalles para abrir de nuevo las puertas de sus 45.000 hoteles y con ello disminuir el desplome histórico de las actividades turísticas, que llegó al 36,7 % en 2020.

En ese sentido, Thiago Marques, coordinador de marketing del estado de Ceará, una de las regiones de Brasil más conocidas internacionalmente por la belleza de sus playas, consideró importante que se sepa que "aunque casi todo está funcionando en el país, sí hay reglas".

Dependiendo de las cifras de la pandemia y de la situación de cada estado, hoteles, parques y restaurantes, por ejemplo, "tienen un aforo del 50 % en algunas ciudades y del 80 % en otras, y pasa lo mismo con la hora hasta la que pueden estar abiertos porque si bien necesitamos que se dé la reactivación tenemos que darle confianza y seguridad al visitante", precisó a Efe.

CHILE, CON CALMA PARA EL REGRESO

Chile se ha convertido en un modelo mundial por tener una de las tasas más altas de vacunación con más de 9,2 de sus 19 millones de habitantes con el esquema completo de inoculación, sin embargo, como reconoce a Efe la directora de ProChile en Colombia, Marcela Aravena, "si bien es tremendamente importante reactivar el turismo", hoy el país está "abierto pero con ciertas restricciones de ingreso sanitario".

Al respecto, aclaró que "como los turistas deben pasar cerca de 10 días de cuarentena y sabemos que eso no es de mucho interés, todo está listo para cuando llegue el momento en el que les resulte más atractivo viajar".

Mientras el coronavirus amaina, el país se alista para tener una apertura al 100 % y recibir a los cerca de 5 millones de visitantes que llegan cada año a Chile.

En 2022, agregó Aravena, "se verán los frutos de una serie de actividades internacionales presenciales en las que han participado representantes de nuestro país para fomentar el turismo y con las que esperamos aumentar en un 5 % la cifra total".

A quienes escojan a Chile como destino, les ofrecerán, entre otros atractivos, las Torres del Paine, en el sur; las rutas vitivinícolas en el centro, y el Desierto de Atacama, el más árido del mundo, en el norte.

ARGENTINA, LÍDER DE LA REACTIVACIÓN

Ricardo Sosa, secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina, fue claro al sostener que su país quiere "liderar la reactivación del turismo en Latinoamérica".

En España, al participar en Fitur, "las empresas nos informaron que hay una demanda contenida para toda la región, por lo que estamos trabajando con una mirada a mediano y largo plazo", aseguró.

Precisamente, Argentina hizo presencia en Anato como invitado de honor y con la frente en alto luego de alcanzar un reconocimiento en la feria española por la campaña que realizó en la temporada de verano, donde se movilizaron más de 15 millones de turistas de manera interna sin focos masivos de contagio.

COLOMBIA, LISTA PARA VOLVER A CIFRAS RÉCORD

El 2019 fue un año de cifras récord para el turismo en Colombia. El número de visitantes no residentes que llegaron al país fue de 4.515.932, un crecimiento del 2,7 % con respecto a 2018.

A pesar de ello, "nos hemos enfrentado a una situación sin precedentes en la que nos vimos obligados a actuar oportunamente para hallar alivios que les permita a las agencias de viajes subsistir y mantener a flote sus empresas", señaló a Efe la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.

En una encuesta hecha por Anato se evidenció que las empresas han reducido el número de empleados en un 36 %.

Para avanzar, el sector sigue las indicaciones del Ministerio de Salud y tiene claro que "la atracción de turistas extranjeros dependerá no solo del avance de la vacunación en Colombia sino de lo que suceda en sus países", manifestó la funcionaria.

Por ahora, el "Análisis de Variación de Tarifas Hoteleras y de Aviación", realizado por la firma de consultoría KPMG, demuestra que "hay un fortalecimiento de las oportunidades en los viajes tranquilos, sin cumplir horarios y que conecten al viajero con el destino, además de microvacaciones y espacios que permitan trabajar y viajar al mismo tiempo".

PERÚ MARCA LA PAUTA EN BIOSEGURIDAD

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, se espera que al cierre de 2021 hayan arribado 1,37 millones de turistas, y que para el 2022 la cifra ascienda a 1,94 millones.

Más allá del gusto que despierta su milenaria historia, cerca de 30 destinos cuentan con el sello Safe Travels, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que certifica que cumplen con todos los estándares internacionales de higiene y bioseguridad.

De este modo, a juicio de Soledad Campos, directora de PromPerú para Colombia, el coronavirus volvió resiliente al sector y "ha llevado a repensarlo de una manera más segura y sostenible".

Lo anterior, consideró, "se verá reflejado en una experiencia de viaje segura y confiable, respetando los protocolos de bioseguridad y trabajando de la mano con el sector privado, de forma que toda la cadena recupere su reconocido nivel de trabajo" y reciba con los brazos abiertos a los extranjeros cuando decidan viajar a América del Sur. EFE

cpy/eat/rg

(foto)