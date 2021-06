Solo uno de cada 10 latinoamericanos está vacunado y otras claves de la covid

El Gobierno mexicano estrenó esta semana en Baja California las primeras dosis de las 1,35 millones de vacunas de Johnson & Johnson donadas por Estados Unidos para reabrir la frontera, cerrada a viajes no esenciales desde hace 15 meses. EFE/Alejandro Zepeda/Archivo

Redacción Internacional, 18 jun (EFE).- En América Latina y el Caribe solo una de cada 10 personas está vacunada contra la covid-19 a pesar de que los casos siguen en aumento y de la amenaza que significan las nuevas variantes de la enfermedad que circulan en la región.

Esta y otras cinco noticias de la semana componen las claves de la vacunación en América:

LLAMADO DE URGENCIA

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, pidió a los países del G7 dar prioridad a América Latina y el Caribe a la hora de donar mil millones de vacunas.

La razón es simple. Sólo una de cada diez personas se ha vacunado en esta parte del mundo, en donde "los hospitales están llenos, las variantes circulan rápidamente" y "las vacunas se necesitan hoy con urgencia", dijo Etienne.

A juicio de la funcionaria, "los países que más están sufriendo deben estar al frente de la fila" para recibir las donaciones de biológicos.

Al informar sobre la trayectoria letal de la pandemia, la directora de la OPS recalcó que en la última semana se registraron más de 1,1 millones de nuevos casos y 31.000 muertes en las Américas, incluidos Estados Unidos y Canadá.

VARIANTE DELTA, EN LA MIRA DE EE.UU.

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió este viernes que la variante delta del coronavirus hará "mucho daño" en algunas zonas de su país si no avanza pronto la campaña de vacunación, que se ha ralentizado en las últimas semanas.

"No llegaremos a tener que confinar nada, pero en algunas áreas hará mucho daño", dijo el mandatario.

Esa variante, identificada por primera vez en la India y más contagiosa, supone ya el 10 % de todos los casos de covid-19 detectados en Estados Unidos, por lo que a las autoridades sanitarias les preocupa mucho que se repita la situación del Reino Unido, donde esa variante ya es la prevalente y ha retrasado los planes de reapertura de ese país.

En medio de esto, Estados Unidos superó los 300 millones de dosis administradas de las vacunas en 150 días, desde que Biden llegó al poder el pasado20 de enero.

MENOS SANCIONES, MÁS VACUNAS

El Gobierno de Estados Unidos suavizó este jueves algunas sanciones económicas contra Venezuela para permitir la adquisición de materiales relacionados con la pandemia, como vacunas, mascarillas, tanques de oxígeno o ventiladores, según el Departamento del Tesoro.

La decisión llega después de un análisis dentro del Gobierno de Joe Biden para evaluar si las sanciones "están obstaculizando indebidamente las respuestas a la pandemia" por parte de los países afectados.

En el caso concreto de Venezuela, el Departamento del Tesoro detalló que la medida permitirá a entidades sancionadas como el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario y sus filiales realizar este tipo de transacciones.

Hasta el momento, el país caribeño ha dicho que ha recibido 3,23 millones de vacunas. El Gobierno espera completar 22 millones de biológicos para inmunizar al 70 % de la población venezolana.

VACUNACIÓN EN LA FRONTERA

El Gobierno mexicano estrenó esta semana en Baja California las primeras dosis de las 1,35 millones de vacunas de Johnson & Johnson donadas por Estados Unidos para reabrir la frontera, cerrada a viajes no esenciales desde hace 15 meses.

Las autoridades habilitaron 16 puntos de vacunación en los 6 municipios del estado.

Con más de 230.000 fallecidos y casi 2,5 millones de contagios oficiales, México es el cuarto país del mundo en número de muertos de covid-19.

Hasta ahora, México solo ha suministrado poco más de 38 millones de dosis de diferentes fármacos y más de 15 millones de ciudadanos han completado su esquema de vacunación en un país de 126 millones de habitantes.

ARGENTINA AVANZA PERO HAY HUELGA

Argentina, que suma desde el inicio de la pandemia 4,2 millones de casos y 87.261 fallecimientos, alcanzó las 17.172.628 vacunas aplicadas, de las que 13.609.451 corresponden a la primera dosis, el 29,70 % de la población, y 3.563.177 a la segunda, el 7,77 %, según informaron fuentes oficiales.

Aún así, varios sindicatos de personal que presta servicios en terminales de San Lorenzo, el principal cordón portuario agroexportador de Argentina, realizaron una huelga reclamando que los operarios sean vacunados ya que fueron declarados trabajadores esenciales y, por tanto, no han dejado de operar en medio de la emergencia sanitaria.

Pese al parón, como nota positiva en el país este viernes Laboratorios Richmond anunció que terminó la producción del primer lote de vacunas Sputnik V elaboradas en la nación suramericana.

FIESTA DE FIN DE AÑO

Esperanzadora resultó la propuesta del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien afirmó que el avance de la vacunación en esta ciudad brasileña ya permite pensar en la organización de la famosa y multitudinaria fiesta carioca de fin de año, cuya última edición fue cancelada por la pandemia.

Según el mandatario local, al menos la mitad de la población adulta de la segunda mayor ciudad brasileña ya recibió la primera dosis y la previsión es que la otra mitad esté inmunizada hasta finales de agosto.

Brasil aplicó el jueves un récord de 2,56 millones de vacunas en todo el país (2,09 millones con la primera dosis y 132.686 con la segunda), con lo que en cinco meses ya le ofreció la primera dosis a 60,38 millones de personas, el 28,5 % de sus 212 millones de habitantes.

La segunda dosis, sin embargo, tan sólo ha sido aplicada a 24,03 millones de brasileños, el 11,3 % de la población.